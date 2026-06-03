Apertura de inscripciones del proyecto ‘IA para el Estado’

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en alianza estratégica con la Universidad de Cartagena, presentan oficialmente la convocatoria pública nacional para el proyecto ‘IA para el Estado’.

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Esta iniciativa seleccionará a 200 entidades territoriales de todo Colombia para integrarlas en la estrategia de masificación tecnológica más importante del sector público actual. El programa dotará a los equipos regionales de capacidades técnicas y metodológicas orientadas a la optimización de procesos internos, la toma de decisiones basadas en datos y el desarrollo de territorios inteligentes.

Para el Gobierno Nacional, este proyecto representa un paso definitivo en la descentralización de la tecnología y el empoderamiento de las administraciones locales frente a los retos de la era digital.

Frente a esto, la ministra TIC, Carina Murcia, destacó el impacto social y administrativo de esta gran apuesta: “Nuestra meta como Gobierno es conectar las realidades de las regiones con soluciones tecnológicas de vanguardia. Con ‘IA para el Estado’ dejamos atrás los discursos para entregar herramientas reales. Nos preparamos para llevar infraestructura digital avanzada y conocimiento especializado a 200 entidades territoriales, asegurando que la Inteligencia Artificial sea el motor que reduzca las brechas históricas, optimice la gestión pública y devuelva la dignidad y la eficiencia a cada rincón del país”, precisó la jefe de esta cartera ministerial.

Por su parte, la academia juega un rol fundamental en el respaldo técnico y la rigurosidad metodológica del proyecto. A través de laboratorios de co-creación y sesiones de transferencia de conocimiento, expertos de la Universidad de Cartagena acompañarán a los servidores públicos en el uso e implementación de los modelos de IA.

Juan Carlos Vergara, Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Cartagena, resaltó el compromiso de la institución con el desarrollo nacional: “Desde la academia tenemos la responsabilidad histórica de poner el conocimiento al servicio del progreso social. Esta alianza con el Ministerio TIC nos permite desplegar nuestras capacidades científicas y metodológicas en el territorio. Llevar infraestructura y conocimiento por todo el país es el camino correcto para robustecer el desarrollo institucional de las regiones, logrando que el uso ético y productivo de los datos se traduzca en soluciones cotidianas para la ciudadanía”.

Cómo participar

Las inscripciones estarán disponibles de manera 100% digital entre el 3 y el 17 de junio a través de los canales y plataformas oficiales dispuestos por el Ministerio TIC y la Universidad de Cartagena, y a través del link https://iaestado.unicartagena.edu.co/

El proceso de postulación será gratuito y estará abierto a las entidades territoriales comprometidas con liderar la agenda de innovación pública e incluyente en sus respectivas comunidades.