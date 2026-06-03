Organizaciones sociales generan alertas por ataques con drones en el Catatumbo

En las ultimas semanas se han presentado varios ataques con drones en el Catatumbo /Foto Archivo

Norte de Santander

La sociedad civil en el Catatumbo llamó la atención por los ataques que se han venido registrando con aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos que han venido generando el miedo y provocando el desplazamiento forzado en la región.

Tanto las organizaciones sociales como las personerías municipales han expresado su preocupación por la delicada situación de violencia generada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias armadas farc del frente 33.

Los ataques con drones, las acciones contra la fuerza púbica, el desplazamiento forzado han provocado una nueva emergencia humanitaria en la región que hoy tiene como foco al municipio de El Tarra.

“Nos preocupa la violación al derecho internacional humanitario por parte de las organizaciones ilegales en conflicto, los ataques a la población civil y la ausencia del Estado en esta situación” dijo un personero de la región.

Y agregó el representante del ministerio público " lo mas grave es la ausencia del Estado, iniciativas gubernamentales que no prosperan y las dificultades en el territorio que afrontan las comunidades por culpa de la violencia".