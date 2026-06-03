Escuelas del Catatumbo azotadas por la violencia

Norte de Santander

La violencia que sufre la región del Catatumbo ha llegado también a los centros escolares en la zona norte del departamento.

En el más reciente informe del magisterio se refleja la preocupación por los métodos a los que han tenido que acudir los docentes para poder sostener el calendario académico.

Leonardo Sánchez, Presidente de Asinort el gremio que los representa dijo a 6AM W Radio que “esta situación es muy compleja, cuando se puede ir se puede y cuando no no.Los métodos de virtualidad han sido el mecanismo de respuesta pero hay que reconocer que la pedagogía ha resultado muy afectada”.

Indicó el dirigente que “desafortunadamente la violencia que ha estado presente desde hace más de 50 años ha tocado los núcleos escolares y eso se refleja en lo que pasa hoy por la confrontación de grupos irregulares”.

Los ataques con drones también han llegado afectar las escuelas y por eso desde el magisterio se promueve el mensaje ¡Escuela territorio de paz! intentando reclamar el respeto por el derecho internacional humanitario.

En el Catatumbo la guerra de guerrillas ha dejado 77 víctimas en sesenta y dos ataques con drones contra la fuerza pública, el Ejército nacional y población civil en la zona norte del departamento.