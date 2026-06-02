El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Petro se volvió el jefe de campaña de Cepeda?: Carolina Arbeláez y Alfredo Mondragón debaten

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, cuestionó el anuncio del presidente Gustavo Petro de involucrarse de lleno en la campaña presidencial de Iván Cepeda y aseguró que el mandatario “está cruzando límites” al intervenir activamente en política.

Puede leer: ¿Lo que viene para la segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella en el Tolima?

“A Gustavo Petro se le olvida que es el presidente de la República. Está violando la ley y no pasa nada (...) actúa como jefe de campaña del candidato del Pacto Histórico”, dijo.

La congresista también expresó preocupación por las dudas sembradas desde el Gobierno sobre el proceso electoral y advirtió que el mandatario ya enfrenta varios procesos por presunta participación en política.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, defendió la postura del presidente Petro y aseguró que millones de colombianos están preocupados por una eventual llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República.

“Hay miedo de que llegue una persona que dice que quiere destripar a quienes piensan distinto”, afirmó.

El congresista también sostuvo que históricamente otros gobiernos han usado el poder institucional para influir políticamente y aseguró que existe una “mirada selectiva” frente a las presuntas participaciones en política de sectores cercanos a la oposición.

No obstante, Mondragón evitó responder si el Pacto Histórico estaría de acuerdo con que un futuro presidente participara abiertamente en campaña electoral. El congresista aseguró que Petro “se está defendiendo” frente a amenazas políticas y afirmó que el debate no puede analizarse “mirando por un solo ojo”.

Le puede interesar: FCF le respondió a Iván Cepeda por uso de la camiseta de Colombia en campaña De la Espriella

Finalmente, Arbeláez pidió que la Procuraduría avance en la apertura de un expediente contra el presidente y advirtió que se debe sentar un precedente frente a la participación política desde el Ejecutivo. Sin embargo, Mondragón aseguró que esta no es una competencia de la Procuraduría.

“Los colombianos no tenemos garantías con un presidente dedicado a hacer política”, concluyó la congresista.