Estudiantes de la UPTC realizaron bloqueos en Tunja durante jornada de manifestación

La Plaza de Bolívar de Tunja será uno de los puntos de concentración donde los manifestantes realizarán un cacerolazo en protesta a los costos de los servicios públicos / Foto: Caracol Radio.

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) fue escenario de una manifestación convocada por estudiantes, quienes realizaron bloqueos en Tunja, entre la sede universitaria y la Plaza de Bolívar, sobre la Avenida Norte.

Durante la jornada, David, integrante del equipo de bienestar universitario de la UPTC, se refirió a la movilización y a los cuestionamientos sobre el proceso democrático de las recientes votaciones de primera vuelta presidencial en Colombia. «...La gente votó en democracia. Si no se verifica lo contrario, siempre hay un tubo de democracia. Sin embargo, la manifestación pública es algo que nadie puede contener, es algo que nadie puede reprimir. Es un derecho como ciudadanos reunirnos… y defender lo que es la universidad pública...», señaló.

El vocero también fue consultado sobre posibles reacciones en caso de una eventual derrota del candidato Iván Cepeda en segunda vuelta. «...Eso se definirá, pero claramente yo considero… habría un estallido social de inconformismo por el resultado, si no se comprueba que fue irregular. Sin embargo, yo considero que sí habría un estallido social...», afirmó David durante la entrevista.