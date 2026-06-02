Defensa Civil Seccional Bolívar conmemoró 59 años de servicio y reconoció labor de voluntarios

La Seccional Bolívar de la Defensa Civil Colombiana celebró 59 años de trayectoria al servicio de las comunidades, en una jornada especial que estuvo marcada por reconocimientos a la dedicación y compromiso de decenas de voluntarios del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la ceremonia, la institución destacó la labor de hombres y mujeres que han entregado gran parte de su vida al trabajo humanitario, otorgando distinciones por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y hasta 40 años de servicio voluntario. Los homenajeados recibieron reconocimientos por su aporte en actividades de gestión del riesgo, atención de emergencias, apoyo comunitario y labores de prevención en distintos municipios de Bolívar.

El evento también sirvió como escenario para fortalecer las filas de la organización con la graduación de 13 nuevos integrantes, quienes culminaron satisfactoriamente su proceso de formación y fueron acreditados oficialmente como voluntarios de la Defensa Civil Colombiana.

Las directivas de la entidad resaltaron que el voluntariado continúa siendo uno de los pilares fundamentales para la atención oportuna de emergencias y desastres, así como para el desarrollo de programas sociales y de capacitación dirigidos a las comunidades más vulnerables.

Con casi seis décadas de presencia institucional, la Defensa Civil Colombiana reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la protección de la vida, el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de la cultura de la prevención en todo el territorio bolivarense.