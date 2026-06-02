Cuatro presuntos distribuidores de drogas en zonas turísticas fueron capturados en Cartagena

En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores turísticos de la ciudad, la Policía Nacional de Colombia, capturó a cuatro personas en flagrancia, presuntamente, distribuyendo sustancias alucinógenas.

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En el barrio Getsemaní, capturado ‘el Paisa’, con estupefacientes en caletas

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, permitió la capturada de un sujeto conocido como ‘el Paisa’, de 24 años, quien se encontraba comercializando estupefacientes en las horas de la noche por el sector. Al momento de practicarle un registro, le fueron encontradas varias dosis de marihuana.

Sin embargo, al realizar una inspección más exhaustiva en el lugar de la captura, fueron halladas más dosis del estupefaciente ocultas en un desagüe, para un total de 41 envolturas metálicas de marihuana.

En la avenida Daniel Lemaitre, cae ‘El Tony’ con alucinógenos

En operativos de registro y control adelantados en la avenida Daniel Lemaitre, y gracias a información suministrada por la ciudadanía, fue capturado ‘El Tony’, de 18 años, a quien le incautaron 20 cigarrillos de marihuana listos para su comercialización.

Capturado ‘El Pello’, comercializando dosis de base de coca

En inmediaciones del Centro Histórico, las patrullas de vigilancia capturan a un sujeto de 58 años, conocido como ‘El Pello’, quien fue sorprendido expendiendo sustancias alucinógenas. Durante el procedimiento, les fueron incautadas 16 dosis de base de coca.

En el corregimiento de La Boquilla, capturado un jíbaro con estupefacientes

Finalmente, en desarrollo de actividades de registro y control a personas adelantadas por la Policía Nacional de Colombia en una de las calles del corregimiento de la Boquilla, se observó a un ciudadano de 29 años, conocido como ‘Estivinson’, quien, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva.

En virtud de lo anterior, se procedió a su intervención y verificación, encontrándole en su poder cuatro papeletas de tussi. De forma inmediata se realizó la incautación de las sustancias encontradas y se les notificó su captura por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.500 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 611 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Estos resultados reflejan el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Continuaremos desarrollando acciones operativas en toda la ciudad para contrarrestar el accionar de estas estructuras criminales”, manifestó.