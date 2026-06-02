Ya son más de 350 casos de falsedad documental detectados en permisos de menores de edad

En desarrollo de las labores de control migratorio adelantadas por oficiales de Migración Colombia en la Terminal de Turismo de la Sociedad Portuaria de Cartagena, fue detectado un caso de falsedad documental relacionado con la salida del país de un menor de edad a bordo del crucero Grandeur of the Seas.

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Los hechos se registraron durante el procedimiento de control migratorio realizado a los pasajeros que se disponían a embarcar. La autoridad migratoria identificó inconsistencias en un permiso de salida del país para un adolescente, documento que aparentemente había sido expedido por una oficina consular colombiana en España.

Tras aplicar los protocolos de verificación documental y los mecanismos de autenticación establecidos por la entidad, oficiales de Migración Colombia determinaron que el documento presentado correspondía a un documento falso, por lo que de inmediato se activaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

El adolescente quedó en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia, mientras la mujer, madre del menor de edad, fue dejada a disposición de la Policía Nacional, autoridad que adelantó el procedimiento correspondiente por el presunto delito de falsedad documental.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la capacidad institucional de la entidad para identificar este tipo de conductas y agregó que “la detección de documentos falsos y fraudulentos es una de las fortalezas de Migración Colombia y una herramienta fundamental para proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Las y los oficiales de la entidad cuentan con capacidades técnicas, experiencia y herramientas especializadas que permiten identificar irregularidades documentales durante los procedimientos de control migratorio”.

Gracias a estos controles, desde agosto de 2022 Migración Colombia ha detectado más de 350 casos de falsedad documental relacionados con permisos de salida de menores de edad. En todos estos casos, las personas involucradas han sido puestas a disposición de las autoridades competentes para el adelanto de las investigaciones y actuaciones judiciales correspondientes.

Migración Colombia recordó a los ciudadanos la importancia de verificar la autenticidad y vigencia de toda la documentación requerida para viajes internacionales de menores de edad, así como cumplir estrictamente con los requisitos establecidos por el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

La entidad anunció que fortalecerá sus capacidades de control migratorio en puertos, aeropuertos y pasos de frontera, de cara a la temporada de vacaciones de mitad de año, con el propósito de prevenir delitos asociados a la falsedad documental, la trata de personas y cualquier vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.