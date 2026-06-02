Acueductos de Barú y Tierrabomba, a revisión del Concejo de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena solicitará al Concejo Distrital la autorización para el uso de vigencias futuras para asegurar la ejecución de varios proyectos estratégicos, que buscan acelerar la transformación de la ciudad y garantizar la continuidad de inversiones prioritarias en distintos sectores.

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Así lo anunció el alcalde Dumek Turbay Paz, el lunes, 1 de junio, durante la instalación del segundo período de sesiones ordinarias del Concejo Distrital, escenario en el que presentó la lista de iniciativas que serán sometidas a consideración de la corporación durante los próximos meses.

Ante los concejales, el mandatario explicó que las vigencias futuras permitirán dar estabilidad financiera y administrativa a proyectos de gran impacto para Cartagena, facilitando la planeación y ejecución de obras que trascienden la vigencia presupuestal actual.

“Venimos construyendo una ciudad con visión de largo plazo. Por eso acudimos al Concejo para tramitar herramientas que nos permitan garantizar la continuidad de proyectos fundamentales para el desarrollo, la competitividad y la calidad de vida de los cartageneros”, expresó Turbay.

El alcalde indicó que, además de las solicitudes de vigencias futuras, el Distrito radicará otros proyectos de acuerdo relacionados con el fortalecimiento de la inversión social, la modernización administrativa, un mejor recaudo y la consolidación de programas contemplados en el Plan de Desarrollo.

Entre estos proyectos estratégicos, los más importantes son la construcción de los alcantarillados para Tierra Baja y Manzanillo del Mar; y los acueductos a Barú y Tierrabomba.

“Nuestros corregimientos y veredas, así como la zona insular, están llenos de gente trabajadora y con la voluntad de aportar al progreso y crecimiento de Cartagena. Por ello, merecen vivir de la forma más digna posible y dejar atrás esos años en los que fueron abandonados a su suerte y tratados como ciudadanos secundarios”, expresó Dumek Turbay.

En la misma línea del agua potable y el saneamiento básico, Turbay anunció que otro proyecto que se construiría será una nueva planta de tratamiento de agua que fortalezca este servicio público en Cartagena, mitigando la crisis actual que se vive, entre racionamientos, suspensiones y descontento general con Aguas de Cartagena.

Recuperación de sitios icónicos y la nueva meca del cine en Cartagena

El listado de proyectos estratégicos que se le busca asegurar vigencias futuras, en palabras del alcalde Dumek Turbay “es bastante grande e integral”. En materia de infraestructura para la cultura, el Distrito busca garantizar recursos para la recuperación del antiguo Parque de la Comida Caribeña, en el Pie del Cerro, para que se convierta en la sede de las Fiestas de Independencia.

En la misma línea, construir la nueva Cinemateca Distrital de Cartagena, en un sitio ubicado en Nuevo Chambacú, al lado del patio taller de los coches eléctricos.

En materia de infraestructura deportiva, el Distrito construirá y renovará los siguientes escenarios: Campo de béisbol de Manzanillo, Complejo deportivo de El Pozón, Infraestructura deportiva insular y la Cancha múltiple del barrio La Campiña.

En línea con los esfuerzos por fortalecer la infraestructura cultural se construirán bibliotecas insulares y centros culturales por localidad.

En cuanto al medioambiente, se rehabilitará la infraestructura de La Bocana y la estabilización de mareas de la ciénaga de la Virgen.

Modernización administrativa

El alcalde Dumek Turbay también reportó que en el listado de proyectos y obras, está un nuevo Centro integral de seguridad y tecnología, liderado por Distriseguridad; y el inédito Centro administrativo comunal de Cartagena, sede oficial del Instituto Comunal y sitio de encuentro de todo el liderazgo ciudadano.

Durante su intervención, Turbay destacó el papel del Concejo como aliado en la construcción de soluciones para la ciudad y reiteró la importancia de mantener un diálogo permanente entre las distintas ramas del poder público para responder a las necesidades de los ciudadanos.

“El momento que vive Cartagena exige decisiones responsables y visión de futuro. Estamos convencidos de que, trabajando de manera articulada, podremos sacar adelante iniciativas que impacten positivamente a miles de familias”, sostuvo.

El segundo período de sesiones ordinarias del Concejo se extenderá durante los próximos meses y servirá como escenario para el debate y estudio de las iniciativas que la Administración Distrital considera fundamentales para consolidar las metas trazadas en materia de infraestructura, desarrollo social, movilidad, espacio público y fortalecimiento institucional.

Otros proyectos de acuerdo, considerados clave por el Distrito, son:

1. Venta de Contecar.

2. Ajuste Tarifa del ICA

3. Incorporación de recursos para reinversión social.

4. Fortalecer y formalizar la entidad que gerencia las Fiestas de Independencia.

5. Declaratoria del Gran Malecón del Mar como bien de interés turístico, según la Ley 1617.

La Alcaldía espera que las propuestas sean analizadas y discutidas de manera amplia por la corporación, con el propósito de garantizar que Cartagena continúe avanzando en la ejecución de proyectos que contribuyan a su crecimiento y modernización.