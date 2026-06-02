Abiertas preinscripciones para mejoramientos de vivienda en Punta Arena

El mes de junio llega con buenas noticias para Punta Arena, comunidad insular en la que, del 2 al 4 de junio de 2026 , la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito (Corvivienda), estará realizando las preinscripciones para el programa Mi Casa Avanza, que otorga subsidios para mejoramientos de viviendas a hogares vulnerables.

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La verificación de la documentación recopilada en estas preinscripciones se hará del 5 al 11 de junio y el día 12 de este mismo mes se publicará en la página web corvivienda.gov.co el listado de los hogares preinscritos, no habilitados y habilitados.

Estos últimos son los que participarán en el sorteo público, el 19 de junio, con el cual se seleccionará a los beneficiarios, en caso de que la demanda de subsidios supere la oferta.

En este territorio este año 2026 son 50 los hogares que se beneficiarán con esta oferta que en la zona insular entrega a cada hogar beneficiado el subsidio de 15 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) que se emplearán en arreglos de baños y cocinas, también en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas. Todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.

Dentro de cada una de las zonas focalizadas, el Distrito asignará un número de subsidios que no será superior al 50% de los ofertados, a hogares víctimas del conflicto armado, en condición de pobreza extrema, con miembros en condición de discapacidad, con madres cabeza de hogar y familias damnificadas de desastres naturales, calamidad pública o emergencias.

El objetivo es que los hogares con al menos una de estas variables, puedan obtener el subsidio, sin someterse a sorteo público, siempre y cuando la oferta no supere la demanda.

El hogar que aspire a tener este subsidio de mejoramiento deberá acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. A falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua.

La vivienda no podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026, que se encuentra en el apartado de Mi Casa Avanza del sitio Web de la Entidad.