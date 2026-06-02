Saraí Aboites: la viola de una mujer que se abre paso en un mundo de hombres

Violista mexicana con base en Detroit, Michigan, Saraí ha construido una trayectoria que desafía las estadísticas de una industria —la música clásica orquestal— donde las posiciones de liderazgo siguen siendo, en su mayoría, ocupadas por hombres.

Su formación académica es una declaración de principios. Recién egresada con un Doctorado en Artes Musicales (DMA) en Interpretación de Viola por la Michigan State University, obtenido en mayo de 2025, Saraí completa así un recorrido que inició en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, donde obtuvo su Licenciatura en Música en 2016, becada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. En el camino sumó también una Maestría en Interpretación de Viola por Michigan State University en 2019, acompañada del prestigioso Music Merit Scholarship Award y, posteriormente, del MSU String Fellowship que la distinguió entre 2021 y 2022.

Su trayectoria orquestal habla por sí sola. Desde 2024 ocupa la silla de Sección de Violas y Acting Assistant Principal de la Midland Symphony Orchestra, una posición de liderazgo que culmina años de trabajo silencioso en atriles principales: fue Viola Principal de la Orquesta del Conservatorio de las Rosas entre 2012 y 2016, Asistente de Principal de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana de 2013 a 2016, e integrante de tiempo completo de la Orquesta Filarmónica de Sonora durante la temporada 2016-2017. En la Michigan State University Symphony Orchestra ocupó tanto la silla principal como puestos de sección entre 2017 y 2023, formándose en un entorno académico de primer nivel.

A esa carrera se suma una experiencia internacional temprana que marcó su visión artística: en 2011, siendo aún muy joven, formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se presentó en el Parlamento Europeo en Bruselas, y participó en el European Music Festival for Youth en Neerpelt, Bélgica. Más tarde, en 2013, viajó a Berlín como integrante de la OSENM-UNAM para el Young Euro Classic Festival.

Sobre su presente, Saraí habla con la claridad de quien conoce cada escenario por dentro. “Con la Orquesta Sinfónica de Billings, Montana, me convertí en sustituta regular desde el 2024. La programación de Billings incluye repertorio orquestal amplio y diverso, lo que ha sido muy gratificante. He participado en conciertos educacionales, familiares y de temporada, y también fui invitada a formar parte de la iniciativa de conciertos llamada ‘Más allá del escenario’, que consta de conciertos con intervenciones informativas para aquellos miembros de la comunidad con acceso limitado a los conciertos de la Sinfónica”, comenta sobre uno de los proyectos que más la han marcado en el último año.

La lista, sin embargo, no termina ahí. “La Jackson Symphony es otra de las orquestas con quienes he colaborado regularmente, participando en conciertos educacionales y de temporada”, agrega, antes de describir una de las colaboraciones más singulares de su agenda reciente: “La Orquesta Sinfónica de Lansing me ha contratado para participar en diversos eventos especiales, incluyendo colaboraciones como integrante de un cuarteto de cuerdas. Uno de estos proyectos fue el estreno de ‘Zelda’, una obra presentada en colaboración con ‘All of the Above’ durante su Gala de Hip Hop, junto al compositor en residencia Jared Miller. Además, he participado en otros eventos de cámara, así como en conciertos de temporada”. Ese tipo de cruces entre música de cámara, repertorio sinfónico y géneros contemporáneos como el hip hop son, justamente, los que definen la sensibilidad artística de Saraí: una intérprete dispuesta a habitar tradiciones distintas sin sacrificar rigor técnico.

A esa lista se suma su vínculo con Battle Creek Symphony, organización donde su voz tiene un peso doble, pues a la labor artística se le añade una responsabilidad administrativa. “Con Battle Creek Symphony mi colaboración comenzó incluso antes de asumir mi rol administrativo dentro de la organización. He participado en conciertos de temporada, funciones escolares y eventos privados para patrocinadores. Una de las características más distintivas de esta orquesta es su programación dinámica y diversa, que constantemente busca conectar con diferentes audiencias”, explica. Desde 2022 se desempeña como Operations and Personnel Manager de esa orquesta, gestionando la contratación de más de 70 músicos por temporada, la coordinación de audiciones, la logística de conciertos y los procesos de pago a artistas invitados.

Que una mujer ocupe simultáneamente el atril y la oficina administrativa de una orquesta sinfónica no es un dato menor. La música clásica sigue siendo un terreno donde el liderazgo —dirección, primeros atriles, gestión institucional— ha estado históricamente reservado a los hombres. Saraí rompe esa lógica desde varios frentes: como intérprete que ocupa puestos de principal y asistente de principal, como gestora cultural que toma decisiones sobre programación y contratación, y como educadora que forma a las próximas generaciones de instrumentistas. Desde 2026 ejerce como Education Manager de la Sphinx Performance Academy en Detroit, una institución reconocida internacionalmente por su compromiso con la diversidad racial y de género en la música clásica, y donde antes se desempeñó como Assistant Manager y Program Manager del Sphinx Overture Summer Camp.

Su labor pedagógica se extiende también al Suzuki Academy of Michigan y Sphinx Overture, donde estuvo impartiendo clases individuales de violín y viola a estudiantes de entre 3 y 17 años, así como a diversas instituciones educativas donde ha enseñado a alumnos de entre 6 y 70 años desde 2014. Esa vocación docente la ha llevado a impartir clases magistrales y talleres, entre ellos un taller de conciencia corporal, mapping y anatomía para la Orquesta Juvenil del Estado de Sonora en 2016, abordando un tema —el cuidado físico del músico— que rara vez ocupa el lugar que merece en los conservatorios.

Como intérprete, Saraí ha tenido el privilegio de formarse en clases magistrales con algunas de las figuras más relevantes del repertorio violístico contemporáneo: Roberto Diaz, Misha Amory, Samuel Rhodes, Jeffrey Irvine, Kirsten Docter, Christian Colberg, Richard Young, Stephanie Griffin y el Leipzig Quartet, entre otros. Sus recitales doctorales han explorado territorios poco transitados: en abril de 2024 presentó “Exploring Bulgarian Folk Music in two solo works for Viola”, un recorrido por la música folklórica búlgara desde el realismo socialista hasta los paisajes pictóricos del modernismo; y en abril de 2025 cerró su ciclo doctoral con “Cornucopia: The Blossoming of Viola Repertoire in Early 20th Century Britain”, dedicado a la obra para viola y piano forte de la Inglaterra de inicios del siglo XX. En el presente año, sus recitales “The Unaccompanied Viola: The Arc of Becoming” y “Souvenirs of Spain” la han llevado a escenarios de Michigan y Montana.

Como solista, ha actuado con la Orquesta de San Luis Potosí, la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana y la Orquesta Carlos Chávez en Ciudad de México, y en 2026 integrará el Listesso String Quartet en Birmingham, Michigan, con repertorio que combina neo-soul y las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Trilingüe —fluida en inglés y español, con francés intermedio—, Saraí Aboites encarna una nueva generación de mujeres instrumentistas latinoamericanas que no piden permiso para ocupar los espacios que durante décadas se les negaron. Su viola, su currículo académico y su capacidad de gestión componen la voz de una artista que está cambiando, desde dentro, las reglas no escritas de una industria que apenas empieza a escucharla.