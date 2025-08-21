Qué asteroides que se dirigen hacia la Tierra en 2025: ¿impactarán el planeta?

La idea de que un asteroide pueda impactar la Tierra tiende a generar tanto fascinación como inquietud, pero la ciencia ofrece una visión más clara y tranquilizadora. Los objetos pequeños, de apenas un metro de diámetro, ingresan en la atmósfera con frecuencia, desintegrándose sin causar mayores problemas.

Los eventos de gran magnitud, en cambio, son mucho más excepcionales: un asteroide de más de 100 metros, capaz de producir daños considerables a nivel regional, se estima que podría impactar solo una vez cada 10.000 años. Además, menos frecuentes son los cuerpos de más de un kilómetro, cuya aparición peligrosa se calcula en escalas de millones de años.

Cabe destacar que para establecer prioridades en el monitoreo, los astrónomos definen como asteroides potencialmente peligrosos aquellos cuya órbita puede acercarse a menos de 0,05 unidades astronómicas y que superan los 140 metros de diámetro.

Aunque se han identificado miles con estas características, las observaciones actuales confirman que ninguno representa una amenaza real en, al menos, los próximos cien años.

¿Cuáles son los asteroides más vigilados?

Algunos asteroides han generado especial interés debido a sus aproximaciones a la Tierra, aunque ninguno representa una amenaza inmediata. Uno de los más conocidos es ‘Apophis’, con un diámetro de 370 metros, que realizará un acercamiento notable en abril de 2029; al principio se especuló con la posibilidad de un impacto, pero hoy se sabe con certeza que no ocurrirá en al menos un siglo.

Por otra parte, está el 2003 MH4, que en 2036 pasará a unas 17 distancias lunares, lo cual resulta cercano en términos astronómicos, pero seguro para nuestro planeta. Más allá en el tiempo, el asteroide Bennu, de 480 metros, ha sido estudiado minuciosamente por la misión OSIRIS-REx, y se estima que posee una probabilidad del 0,037 % de impactar el 24 de septiembre de 2182.

Adicionalmente y aún más lejano está el escenario de 1950 DA, de 1,3 kilómetros de diámetro, con un riesgo del 0,039 % hacia el año 2880. Estos casos denotan que la vigilancia científica reduce la incertidumbre y confirma que los impactos catastróficos son sumamente improbables.

¿La vigilancia y defensa planetaria es nuestra mejor protección?

La seguridad planetaria frente a los asteroides se basa en detectarlos con anticipación. De esta manera, programas como ATLAS, el Catalina Sky Survey y NEOWISE vigilan el cielo constantemente, logrando identificar más del 90 % de los objetos de gran tamaño, aunque muchos más pequeños aún pasan desapercibidos hasta su cercanía.

Para enfrentar posibles amenazas, la ciencia explora diversas estrategias. En 2022, la misión DART de la NASA comprobó que un impacto controlado puede desviar un asteroide.

También se investigan alternativas como el tractor gravitatorio, el efecto Yarkovsky o incluso opciones nucleares, demostrando que existen herramientas para reducir un riesgo futuro.

¿Qué asteroides que se dirigen hacia la Tierra en 2025?

En 2025 se esperan varios acercamientos de asteroides a la Tierra, todos ellos clasificados como de tamaño moderado y sin riesgo de impacto. El próximo 22 de agosto se aproximará el asteroide 2023 PX, con un diámetro estimado entre 17 y 39 metros y una distancia mínima de 2.4 veces la que separa la Tierra de la Luna.

Asimismo, el 13 de septiembre será el turno de 2022 SS2, cuyo tamaño se calcula entre 9.8 y 22 metros, pasando a 2.3 distancias lunares.

Además, el 18 de diciembre se acercará 2015 XX168, el mayor de los tres, con un rango de 20 a 45 metros, que alcanzará una proximidad de 4.7 distancias lunares.

Finalmente, cabe acotar que estos eventos son monitoreados de manera constante por los observatorios internacionales, garantizando un seguimiento detallado de sus trayectorias.