Cali: Alcaldía presenta ante el Concejo la actualización del POT, proyectos de movilidad y vivienda

La Administración Distrital presentó para evaluación en sesiones ordinarias al Concejo de Cali el Plan de Ordenamiento Territorial, un proyecto para fortalecer el MIO con la compra de 341 vehículos y el proyecto dirigido a una política distrital de vivienda a través de la actualización del esquema de subsidios y avances en los procesos de titulación de predios ubicados en la reserva forestal de los Farallones.

De los proyectos más importantes está la actualización Plan de Ordenamiento Territorial con lo cual se da cumplimiento a una sentencia judicial que deja obsoleto el plan del 2014 y donde se dispuso un plazo perentorio de 30 meses para la formulación de un nuevo POT. Este tema será atendido por la Comisión de Plan y Tierras.

Fernando Antonio Grillo Rubiano, secretario de Gobierno de Cali, delegado por el alcalde Alejandro Eder, explicó que el POT debe responder a nuevas dinámicas urbanas, sociales, económicas y ambientales con visión a 15 años.

“Proyectar un modelo de ciudad que responda a los desafíos contemporáneos que se enfrenta las grandes ciudades latinoamericanas. posicionando y fortaleciendo la perspectiva de Cali como una ciudad sostenible y biodiversa”, dijo Grillo.

Como el alcalde se declaró impedido para estar al frente de la tarea, la actualización del POT es liderada por el secretario de planeación y el viceministro del Interior.

Más información Valle arrasó en el Nacional de Para Powerlifting y se quedó con el título general del certamen

“Busca fortalecer la planificación territorial, promover un crecimiento, por supuesto, ordenado de esta ciudad, mejorar las condiciones de movilidad, de vivienda, la preservación del espacio público, la infraestructura, proteger las áreas de especial importancia ambiental”, recalcó el secretario de Gobierno.

El POT debe proyectar una ciudad moderna y competitiva con inclusión social y sostenible para futuras generaciones.

Otro de los proyectos es la solicitud de recursos por $285 mil millones para la compra de 341 buses para el sistema de transporte MIO. Esta solicitud será tramitada por las Comisiones de Presupuesto.

Grillo Rubiano, dijo ante el Concejo que están presentando la autorización para vigencias futuras que garanticen la modernización del Sistema Masivo Mio y con ello generar también un ahorro

“Vigencias futuras ordinarias por $285 mil millones de pesos para la vigencia 2027 destinadas a adquirir 341 vehículos para el MIO. Esta inversión es un paso importante para modernizar el sistema, el fortalecimiento de la movilidad sostenible, pero sobre todo la mejora de la calidad del servicio para miles de caleños.

Al incorporar esta nueva flota pública, reducimos los costos de remuneración a los concesionarios y disminuimos el déficit operativo del sistema proyectando un ahorro superior de $350 mil millones entre los años 2026 a 2040”, expresó el secretario.

En el caso de vivienda el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establece el Subsidio Distrital de Vivienda, se deroga el Acuerdo 0548 de 2022, modificado por el Acuerdo 0605 de 2025, y se dictan otras disposiciones”.

Se busca modernizar el subsidio de vivienda local para ampliar el acceso a miles de familias, este punto espera fortalecer proyectos sociales que hacen parte del Plan de Desarrollo de Cali 2024 – 2027.

La secretaria de Vivienda Social y Hábitat María del Mar Mozo, aseguró que el proyecto responde a las necesidades de las familias caleñas, además de mejorar el acceso a vivienda con los subsidios, se fortalecen los procesos de titulación y formalización.

“Facilitando subsidios de mejoramiento para las familias que hace más de 10 años recibieron este beneficio y hoy nuevamente requiere el apoyo del Estado, así como implementar herramientas que ayuden a superar barreras financieras para los hogares más vulnerables”, informó la secretaria de Vivienda.

Por su parte el secretario de Gobierno Fernando Antonio Grillo, agregó que, la iniciativa contempla mecanismos más eficientes de focalización bajo el SISBEN y mantiene subsidios de hasta 30 salarios mínimos para asegurar el cierre financiero de las familias.

“Incorpora herramientas esenciales para saldar una deuda histórica en la zona rural de Cali, permitiendo avanzar en procesos de titulación de predios ubicadas en áreas sustraídas de la reserva forestal de los Farallones, brindando seguridad a muchas familias en Cali”, puntualizó Grillo.