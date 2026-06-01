El voleibol femenino del Valle clasificó a Juegos Nacionales 2027, revalidando título nacional

La Selección Valle femenina de voleibol confirmó su dominio en el país al derrotar 3 sets a 0 a Antioquia en la final del I Torneo Clasificatorio a los Juegos Nacionales de Sucre y Córdoba 2027, disputado en Bucaramanga.

El equipo vallecaucano cerró de esta manera una campaña perfecta, en la que no solo revalidó el título nacional, sino que además se consolidó como una de las principales potencias del voleibol colombiano.

Valle llegó a la final tras una fase clasificatoria arrolladora. En el Grupo B derrotó por 3-0 a Magdalena, Cesar y Quindío, sin ceder un solo set y con amplias diferencias en los marcadores. Gracias a esos resultados avanzó como el mejor equipo de toda la ronda inicial entre los cuatro grupos participantes.

Posteriormente volvió a superar a Quindío en los cuartos de final y aseguró su presencia en las semifinales, donde mantuvo su alto nivel para instalarse en el partido definitivo frente a Antioquia, uno de sus rivales históricos en el voleibol nacional.

En la gran final, las vallecaucanas volvieron a demostrar solidez en todas sus líneas y se impusieron con autoridad para levantar nuevamente el trofeo de campeonas.

La nómina campeona estuvo integrada por Karen Tatiana Rentería Moreno, Ana Sofía Delgado Valencia, Natalia Torres Hinestroza, Nicoll Dayana Torres Tegue, Sofía Vélez Mosquera, Nathalia Borrero Acosta, Betsy Alejandra Angulo Caicedo, Laura Vanessa Grajales Pascua, Ana Karina Olaya Gamboa, Valeryn Vanessa Carabalí de la Cruz, Katherin Melissa Ramírez Reyes, Yeiley Valentina Mina Cuesta, Sara Sofía Dávalos García y Leslye Dayana Andrade Viafara.

Además del título, Valle aseguró uno de los cupos a los Juegos Nacionales de Sucre y Córdoba 2027, objetivo principal del certamen, ratificando el trabajo que viene desarrollando la Liga Vallecaucana de Voleibol y el protagonismo del departamento en las competencias nacionales.