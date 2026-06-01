Mayor descentralización para las regiones: pedido del gobernador Yamil Arana a próximo presidente

A la 1:20 de la tarde del domingo 31 de mayo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, ejerció su derecho al voto en el Colegio Eucarístico de Manga, en Cartagena, desde donde hizo un llamado a la participación ciudadana, la descentralización del país y el fortalecimiento de las regiones.

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Tras depositar su voto, el mandatario departamental invitó a todos los bolivarenses a acudir masivamente a las urnas para ejercer su derecho democrático y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

“Lo que queremos es que la gente salga a manifestar su voluntad en las urnas. Cualquiera que sea la decisión de los ciudadanos, lo importante es que participen y hagan escuchar su voz”, expresó.

Arana también señaló que Colombia necesita un presidente que trabaje de manera articulada con los gobiernos territoriales y que impulse una verdadera descentralización administrativa y presupuestal.

“Colombia necesita un presidente que trabaje de la mano con los gobiernos territoriales y que fomente la descentralización del país. No puede ser que sigamos teniendo que pedir permiso para desarrollar proyectos de inversión social o iniciativas que deben ser avaladas desde los ministerios. Esto no es un problema de este gobierno; viene ocurriendo desde hace muchos años”, afirmó.

El gobernador insistió en que las regiones requieren mayor autonomía para responder a las necesidades de sus comunidades, y ejecutar proyectos de impacto social con mayor agilidad.

“Queremos un Gobierno Nacional más cercano a las regiones, que nos escuche y que descentralice el poder de decisión. Nosotros también somos elegidos por el pueblo y debemos tener la posibilidad de decidir sobre lo que queremos para nuestros territorios”, agregó.

Sobre el comportamiento de la jornada electoral, Arana destacó la alta participación registrada durante las primeras horas de votación en Bolívar. Según informó, el más reciente reporte entregado por la Registraduría Nacional indicaba que cerca de 280.000 personas ya habían ejercido su derecho al voto en el departamento hacia esa hora del día.

“El reporte que hemos recibido de la Registraduría es muy positivo. A esta hora ya han votado alrededor de 280 mil personas y esperamos que esa cifra siga aumentando durante la tarde. Los puestos de votación están concurridos y vemos una participación masiva de los ciudadanos”, señaló.

Finalmente, reiteró su invitación a los bolivarenses para que continúen acudiendo a las urnas de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al desarrollo de una jornada democrática transparente y en completa normalidad en todo el departamento.