Cumpleaños de Cartagena: cuadrilonga fue izada en el Castillo de San Felipe

Con la cuadrilonga ondeando en lo más alto del Castillo de San Felipe de Barajas, Cartagena inició la conmemoración de sus 493 años de fundación, en una ceremonia que reunió al alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, a todo el gabinete distrital, autoridades militares y de fuerza pública, así como representantes de diferentes sectores de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La izada de bandera, organizada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), fue el primer acto protocolario de una jornada especial de celebración que se extenderá durante todo el día con actividades culturales, institucionales y comunitarias en distintos puntos del Distrito.

Un mensaje de optimismo para la ciudad

Durante su intervención, el alcalde Dumek Turbay Paz destacó el momento que atraviesa Cartagena y envió un mensaje de confianza en el futuro de la ciudad.

“Podemos iniciar la celebración honrando esta importante oportunidad de que el símbolo nuestro, la cuadrilonga, en lo más alto de la ciudad pueda ondear para nosotros con orgullo y señalando que para Cartagena lo mejor está por venir”, expresó el mandatario distrital.

El alcalde resaltó que los avances que hoy vive la ciudad son el resultado del trabajo conjunto entre la administración distrital, las autoridades, la fuerza pública y la ciudadanía.

“Estamos viviendo un gran momento, producto de todo el esfuerzo que hace el equipo de trabajo, producto de todo el esfuerzo que hacen las autoridades, la fuerza pública, los ciudadanos, los jóvenes y el sistema educativo”, afirmó.

La unidad como principal apuesta

En el marco del aniversario de la ciudad, el alcalde Dumek Turbay reiteró la importancia de fortalecer los lazos de trabajo conjunto para seguir impulsando el desarrollo de Cartagena. “Cartagena necesita unidad y es lo que estamos promoviendo”, manifestó ante los asistentes al acto protocolario.

El mandatario invitó a los cartageneros a disfrutar de la programación preparada para conmemorar el cumpleaños de la ciudad y a participar activamente en los diferentes espacios organizados por el Distrito.

Un cumpleaños para exaltar la identidad cartagenera

La ceremonia realizada en el Castillo de San Felipe simbolizó el inicio de una jornada que busca fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo por Cartagena, resaltando su historia, su patrimonio y el aporte de quienes trabajan diariamente por su desarrollo.

Durante el acto, el alcalde también agradeció a la Escuela Taller Cartagena de Indias por su apoyo en la organización de la actividad y por contribuir a que la celebración comenzara en uno de los escenarios más emblemáticos de La Heroica.

“Así que a disfrutar este 1 de junio y a la Escuela Taller, muchas gracias por estar al lado nuestro y poder iniciar con pie derecho esta celebración”, concluyó.