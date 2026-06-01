Conductores de taxi en Cartagena tendrán nueva rotación de pico y placa

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Distrito (DATT), informa a la ciudadanía y al gremio de taxistas que, con el objetivo de mejorar la movilidad y optimizar la prestación del servicio de transporte público individual, entrará en vigencia una nueva rotación de la medida de pico y placa para taxis en la ciudad a partir de mañana lunes, 1 de junio de 2026, hasta el viernes 26 de junio de 2026.

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La medida, que regirá a partir del 01 de junio de 2026, restringe la circulación de los vehículos que prestan el servicio de transporte público individual de pasajeros en vehículo tipo taxi en todas las vías del distrito y establece la rotación de lunes a viernes, de acuerdo con el último dígito de la placa.

La nueva rotación aplicará de la siguiente manera:

• Lunes: placas terminadas en 5 y 6

• Martes: placas terminadas en 7 y 8

• Miércoles: placas terminadas en 9 y 0

• Jueves: placas terminadas en 1 y 2

• Viernes: placas terminadas en 3 y 4

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, hace un llamado a los conductores a estar atentos a la nueva programación y a cumplir con la normatividad vigente, evitando sanciones y contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente.

Con estas acciones, la Administración Distrital continúa trabajando por una Cartagena más ordenada, segura y con mejor calidad en el servicio de transporte público.