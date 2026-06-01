Joven fue hallado sin vida en el mar, frente a playas de Bocagrande

Un joven fue encontrado sin vida en aguas frente a las playas de Bocagrande, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

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El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. en el sector conocido como Tramo 3, zona donde avanzan las obras de protección costera. Personas que se encontraban en el lugar alertaron sobre la presencia de un cuerpo flotando en el mar, situación que movilizó a los salvavidas de la zona.

Luego de ser rescatado, el joven fue identificado como Jhaider Samuel Garizao Vásquez. De acuerdo con la información preliminar suministrada por los socorristas, el cuerpo fue localizado en un área donde el ingreso de bañistas está restringido debido a las condiciones del sector.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior fallecimiento del joven. Tampoco se ha establecido cuánto tiempo permaneció en el agua antes de ser encontrado.

Mientras las autoridades avanzan en la recolección de información para esclarecer lo sucedido, familiares y allegados lamentan la inesperada pérdida de Jhaider Samuel.

Este caso se suma a otros episodios similares registrados en la ciudad durante 2026. Con esta muerte, la cifra de víctimas por inmersión en Cartagena asciende a cinco en lo que va del año.