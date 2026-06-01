Afinia mantuvo servicio durante jornada electoral en Bolívar

De manera satisfactoria avanza el plan especial de atención dispuesto por Afinia, filial del Grupo EPM, para garantizar la continuidad del servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y los 11 municipios del Magdalena en el proceso electoral.

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Durante la jornada el sistema eléctrico ha operado con normalidad; sin embargo, se han atendido casos eventuales, dando prioridad a las zonas donde se encuentran puestos de votación, con el fin de garantizar el suministro de energía en estos puntos estratégicos para el desarrollo de las votaciones.

Desde el centro de control Afinia realiza monitoreo constante de la operación eléctrica, mientras que en los PMU se trabaja de manera articulada con las autoridades para brindar atención oportuna a los casos que se registren en este espacio.

Incidencia en el fluido eléctrico en las Islas del Rosario, no corresponde a la operación de Afinia

Es de señalar, que en las Islas del Rosario se presentó un incidente con el fluido eléctrico, ante lo cual, Afinia aclara que no tiene injerencias en el hecho, dado a que no ofrece el servicio de energía a esta comunidad.

La compañía continúa trabajando de manera continua con todo el equipo técnico y profesional, desplegado en todo el territorio donde opera, acompañando este importante proceso electoral para garantizar un servicio seguro y brindar información transparente.