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01 jun 2026 Actualizado 14:50

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Cartagena

Operativos policiales permitieron elecciones tranquilas y seguras en Cartagena

Más de 3.000 hombres y mujeres acompañaron en los puestos de votación

Policía Metropolitana de Cartagena

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Luego de culminar con normalidad la jornada electoral en Cartagena y su área metropolitana, gracias al amplio dispositivo de seguridad desplegado desde tempranas horas por la Policía Nacional, continúan los operativos de vigilancia, control y prevención en diferentes barrios de la ciudad para hacer cumplir las medidas vigentes y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

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Los uniformados mantienen presencia permanente en establecimientos abiertos al público, vías principales y sectores priorizados, verificando cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Durante todo el certamen democrático, los más de 3 mil hombres y mujeres de la Policía Nacional acompañaron a los ciudadanos en los puestos de votación ubicados en Cartagena, su área metropolitana, corregimientos y zona insular, permitiendo que la jornada transcurriera en un ambiente de orden, tranquilidad y respeto por las normas.

Finalizado el proceso electoral, las capacidades institucionales permanecen desplegadas en el territorio con el propósito de prevenir riñas, hechos de intolerancia, alteraciones al orden público y cualquier comportamiento contrario a la convivencia.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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