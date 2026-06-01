Interceptan dos misiles iraníes dirigidos contra sus tropas en Kuwait. Imagen de referencia | Getty Images

El Ejército de Estados Unidos interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra tropas del país norteamericano en Kuwait, informó este lunes el Comando Central estadounidense.

“Anoche, a las 11:00 p.m. hora del Este de EE.UU. , fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra las tropas estadounidenses desplegadas en Kuwait. Estos misiles fueron neutralizados de inmediato y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido”, anunció el mando en X.

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Este anuncio de EE.UU. llega después de que el Estado Mayor General del Ejército kuwait informara en X de que sus sistemas de defensa aérea están interceptando “ataques enemigos”, sin especificar qué zonas han sido afectadas.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) dijo en la mañana de este lunes que respondió a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones lanzando un ataque contra una base aérea de Estados Unidos.

El cuerpo militar iraní no detalló la localización del enclave atacado, pero añadió en un comunicado que “los objetivos previstos fueron destruidos”.

El Comando Central estadounidense anunció en la madrugada de este lunes el lanzamiento de varios ataques contra Irán en respuesta a “acciones agresivas” por parte de la República Islámica, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

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Washington y Teherán negocian -con mediación de Pakistán- un plan de paz para acabar con la guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión “final” sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

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