Ecuador pide a la justicia española que no difunda el vídeo de declaración del narco Pipo

Autoridades judiciales de Ecuador solicitaron a las españolas que no proporcionen a la defensa del narco ecuatoriano Wilmer Chavarría, ‘Pipo’, la grabación de la declaración que realizó en España, en la que negó ser el autor del asesinato, en 2023, del candidato presidencial Fernando Villavicencio y responsabilizó del mismo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Wilmer Chavarría, ‘Pipo’, máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de su país, realizó esa declaración el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de la ciudad de Zaragoza (norte), donde está detenido a la espera de ser extraditado a su país.

En un escrito remitido por la agente fiscal ecuatoriana Ana Elizabeth Hidalgo al director general de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado de su país, Stalin Sebastián Aguilar, informa de su decisión de solicitar a la Fiscalía de Zaragoza que no facilite el vídeo de la referida grabación al representante legal del narco ‘Pipo’.

En este escrito, al que tuvo acceso EFE, la agente fiscal ecuatoriana se hace eco de la petición de información del ministerio público español para requerir instrucciones sobre la grabación y comunica a su superior su decisión de negarse a facilitar el vídeo.

Argumenta que la tramitación de una asistencia penal internacional exige del país colaborador que la información obtenida se use exclusivamente para la causa por la cual fue solicitada, lo que “protege la soberanía estatal y asegura que la información recopilada no se desvíe o se pretenda dar un uso externo o ajeno al objeto propio de la asistencia penal internacional solicitada”.

Tres días después de que la Fiscalía de Zaragoza informara al abogado del narco del rechazo de la justicia ecuatoriana a entregarle la grabación, este letrado presentó un recurso ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para que declare que esta negativa es lesiva para los derechos de su cliente, reconocidos en la Constitución española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En el recurso, pide que requiera a la fiscalía que le entregue una copia íntegra de la declaración, que facilite una copia completa de la comisión rogatoria enviada a España desde Ecuador con toda la documentación anexa, que proporcione los datos identificativos del procedimiento penal seguido en este país sudamericano, y que informe del cauce seguido para la transmisión de la petición hasta la Fiscalía de Zaragoza.

Reclama, además, la adopción de medidas cautelarísimas para instar la entrega de este material, al encontrarse su cliente en un proceso de extradición ante la Audiencia Nacional española y en un procedimiento penal en Ecuador por un delito de asesinato.

Declaración del ‘Pipo’

En su declaración ante la Fiscalía de Zaragoza, ‘Pipo’ afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Según el narco, reclamado desde Ecuador como líder de uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica e implicado en más de cuatrocientos asesinatos, la intención tanto de Noboa como de Reimberg es “engañar” a las autoridades de España para que éstas accedan a extraditarle a Ecuador o a EE.UU.

Estas declaraciones fueron disputadas poco después por el propio Reimberg, quien calificó de “absurda” la imputación hecha al presidente Noboa por este narcotraficante.