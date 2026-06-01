Premio Mujer Bolívar 2026 exalta el liderazgo y talento de 19 emprendedoras del Caribe

19 emprendedoras, representantes de los diferentes sectores productivos de Cartagena y Bolívar, fueron galardonadas con el premio “Mujer Bolívar” en su XXVI versión, en ceremonia realizada en el salón Pierre Daguet de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar Unibac.

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Mujeres de todos los campos, cultura, social, educación, deporte, comercio, servidoras públicas, diseñadoras, defensoras del medio ambiente y políticas entre otras, se confundieron en una demostración del liderazgo y lucha incansable que ejercen con poder y valentía para lograr una sociedad más justa y equitativa.

El evento, mediante el cual la Fundación Mujer Bolívar hace esta distinción, surge de la necesidad de visibilizar la gestión de las Mujer en construir región, ya que cada día se empoderan más mostrando sus competencias, para dejar en alto el nombre de nuestra ciudad y el dpto. a nivel nacional e internacional.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje póstumo a Totó la Momposina, por su legado musical y cultural.

Un momento especial fue el reconocimiento a la ingeniera cartagenera Liliana Villareal Ibarra, quien envió un mensaje de agradecimiento desde su labor como científica espacial del proyecto Armis 2 de la NASA.

La gala fue ambientada con música en vivo de los maestros de Unibac, Pablo Emilio Almares Blanco pianista y Jailil Miguel de Armas Mindiola trompetista.

En la entrega de pergaminos e imposición de bandas participaron John Montoya Cañas gerente de Aguas de Cartagena, Juvenal Jacobo Miranda Moreno Vicerrector Académico de Unibac, Katerine Ballestas directora de Acodrés Cartagena. Capítulo Bolívar, Nerva Díaz Luna de Decorfiestas, y directivos de la Fundación Mujer Bolívar, Norah Segrera de López, Mercedes Susana Romero y Carmen Sánchez Anaya.

La ceremonia protocolaria culminó, con una muestra de la última colección de la diseñadora de modas cartagenera Roxe Castro de la Ossa, “Mundo Colombia”, con modelos de Víctor Mosquera, un homenaje ambulante a nuestras raíces, donde fusiona el folclor caribe con el diseño contemporáneo. Posteriormente, se ofreció un cóctel a las homenajeadas e invitados.

La fundación Mujer Bolívar seguirá trabajando con más fuerza para mostrar al mundo el talante, el liderazgo y el compromiso de las mujeres de Bolívar, al tiempo que agradece a Unibac por abrir sus puertas y a todos los aliados que hicieron posible esta gala. Aguas de Cartagena, Acodrés, Víctor Mosquera Magnament y Decorfiestas encargada de la decoración del salón Pierre Daguet.

LISTADO HOMENAJEADAS MUJER BOLÍVAR 2026

MARIBEL BERTEL BARÓN- EMBAJADORA DE LA GASTRONOMIA TRADICIONAL CARIBE

ELZIE CECILIA TORRES ANAYA- EDUCACIÓN SUPERIOR Y EQUIDAD DE GÉNERO3. GISELLA PAOLA ROMÁN

GISELLA PAOLA ROMÁN CEBALLOS-GESTIÓN PÚBLICA/ VIVIENDA SOCIAL

ROSARIO DIAZGRANADOS MARTINEZ. LIDERAZGO SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO

OMAIRA DEL CARMEN JARAMILLO BRISEÑO- PEDAGOGÍA AMBIENTAL EN PRIMERA INFANCIA

JULIANA ARAY FRANCO - POLÍTICA Y GESTIÓN TERRITORIAL

MAYRA RODRIGUEZ OSORIO- LIDERAZGO EMPRESARIAL-SECTOR INMOBILIARIO

ESTELA MARIA BARRETO ÁLVAREZ- TUTORA EN PEDAGOGÍA Y GESTORA CULTURAL

YEISY SOTO NÚÑEZ-: EXCELENCIA DEPORTIVA Y ORGULLLO BOLIVARENSE

MONIK REYES TEJEDOR - ETNOEDUCACIÓN Y LIDERAZGO AFROCARIBEÑO

MARITZA CASSIANI -EMBAJADORA DE LA GASTRONOMIA TRADICIONAL CARIBE

SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO: POLITICA Y LIDERAZGO JÓVEN

ROXE CASTRO DE LA OSSA- DISEÑADORA DE MODAS-ESENCIA DEL CARIBE COLOMBIANO

MÁBEL SILVERA NAVARRO-PRENSA INSTITUCIONAL- COMUNICADORA SOCIAL-AGUAS DE CARTAGENA

ANGELICA MARÍA IMITOLA MADERO-MÉDICA -ENDOCRINÓLOGA -HOSPITAL SERENA DEL MAR

YESSICA ROJAS MORALES- EMPRESARIA SECTOR GASTRONÓMICO

IVONNE AMPARO LUNA TORRES. -FINANZAS-GERENTE BANCO AGRARIO

YELITZA EMPERATRIZ CASTELLAR-GESTIÓN PÚBLICA - ALCALDESA DE CALAMAR.

LILIANA VILLAREAL IBARRA-CIENTIFICO Y AEROESPACIAL