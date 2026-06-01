Casi nula participación en elecciones de comunidad de Isla Grande por falta de servicio de energía

Cartagena inicia una primera vuelta de elecciones presidenciales 2026 contrastando la tranquilidad de la mayoría de puestos con las tensiones entre la comunidad de Orika en Isla Grande y la autoridad electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE), regional Cartagena, desarrolla su labor de observación con observadores en 30 puestos de votación, 5 observadores itinerantes que recorren distintas zonas de la ciudad y monitorean el entorno de más puestos de votación y 2 observadores que se encargarán de hacer seguimiento al proceso de escrutinios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En general, los observadores pudieron ingresar a los puestos de votación desde las 7:30 a. m., lo que permitió vigilar el proceso de verificación de la identidad de los jurados y presenciar la instalación de las mesas, acción que se llevó a cabo sin irregularidades manifiestas.

El único caso distinto a esta generalidad tiene que ver con la protesta de la comunidad de Orika en Isla Grande, quienes impidieron por varias horas la instalación del puesto de votación, ante la afectación que están padeciendo desde hace una semana por la falta de suministro de energía eléctrica. Las autoridades electorales y la comunidad finalmente pudieron dialogar y con ello se posibilitó la instalación del puesto.

Una vez iniciada la jornada electoral, los observadores pudieron constatar que:

• En el 12% de los 30 puestos observados, se evidenciaron jurados con distintivos de campañas. En el mismo sentido en el 20% de estos puestos, se observaron testigos electorales que portaban distintivos de candidatos. Aunque los testigos electorales responden a partidos políticos, dentro del puesto de votación solo deben portar la credencial que les permite realizar sus labores como testigos, y no pueden tener distintivos de partidos o candidaturas

• En al menos el 50% de los puestos de votación observados no había máquinas para identificación biométrica.

• En el 17% de los puestos de votación la infraestructura podía estar afectando la movilidad de personas con condición de discapacidad. Además, en un 12% de las mesas observadas no había cubículos accesibles, los cuales facilitan el voto de las personas con baja estatura o con dificultades de movilidad.

• En un 34% de las mesas de votación observadas se presentaron inconvenientes con la cédula digital para acceder al voto por la falta de información de algunos jurados. Cabe decir que en todos los casos al final los ciudadanos afectados pudieron votar.

• En las inmediaciones de múltiples puestos de votación se observaron vehículos particulares y taxis con logos correspondientes a frutas asociados a distintas campañas que movilizaron votantes de forma recurrente. Esta práctica de movilización de votantes y el uso de propaganda externa visual alrededor de los puestos de votación está prohibido.

Desde la MOE Cartagena continuaremos desplegando nuestra labor de observación al servicio de la democracia e invitamos a la ciudadanía cartagenera a ejercer su derecho al voto antes del cierre de los puestos, con el fin de evitar aglomeraciones o situaciones que puedan afectar el desarrollo ordenado de la jornada y la garantía del voto.