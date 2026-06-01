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01 jun 2026 Actualizado 13:08

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Ataque sicarial en Cartagena cobra la vida del palenquero Michael Salgado Cassiani

Las autoridades recopilan testimonios y revisan cámaras de seguridad para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen

Colprensa

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Un nuevo acto violento sacudió la tranquilidad en Cartagena tras confirmarse el asesinato de Michael Salgado Cassiani, un hombre reconocido dentro de la comunidad palenquera asentada en la capital de Bolívar. El hecho se registró este fin de semana en medio de la ola de inseguridad que afrontan distintos sectores de la ciudad

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De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue abordada por sujetos armados que, sin mediar palabra, accionaron un arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole heridas de gravedad que terminaron segándole la vida de forma inmediata. Al lugar de los hechos llegaron unidades de la Policía Metropolitana para acordonar la zona y realizar las labores de inspección técnica del cadáver, así como recolectar material probatorio básico.

Hasta el momento, los móviles de este homicidio permanecen bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y el cuerpo élite de la Policía. Allegados y miembros de la comunidad han lamentado profundamente el suceso y exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones para capturar a los responsables de este atentado que enluta nuevamente a una familia de raíces palenqueras en el corralito de piedra.

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