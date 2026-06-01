01 jun 2026 Actualizado 11:29

Cartagena

Murió hombre tras recibir varios balazos en Calamar: una mujer también fue atacada por la comunidad

Las causas, presuntamente, están asociadas a diferencias personales y droga

Policía de Bolívar

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
Un hombre identificado como Reinaldo Rafael Vidueña, es la víctima fatal de un ataque a bala perpetrado en el municipio de Calamar- Bolívar, sector Las Caletas del barrio Satico.

Al respecto, Caracol Radio conoció que el hoy difunto fue interceptado por otra persona con quien tuvo un problema personal, y de inmediato se produjo el atentado con arma de fuego. ‘Chupi’, como le apodan varios conocidos fue impactado con proyectil y alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial de Barraquilla donde no pudieron salvarlo.

Por su parte, la compañera sentimental del finado fue agredida por una turba que la señalaba de propiciar el trágico desenlace entre el hoy occiso y su homicida. La Policía Nacional debió intervenir de manera rápida para evitar una tragedia.

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

