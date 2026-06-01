La mitad de los cartageneros habilitados para votar lo hicieron: participación electoral del 48,5%

Para estas elecciones presidenciales la Misión de Observación Electoral (MOE) regional Cartagena, hizo presencia en 60 puestos de votación con observadores permanentes (30) e itinerantes (30 puestos recorridos).

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Reducción ligera de la participación

Teniendo en cuenta los resultados del preconteo, se confirma lo que la MOE regional Cartagena había anticipado en sus pronunciamientos previos: la participación electoral en Cartagena con un 48,5%, registraría una reducción frente a las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026.

Si bien la participación ciudadana en Cartagena durante la jornada de votación estuvo por debajo del promedio nacional (58%), al compararla con los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta del 2022 en Cartagena, se evidencia un incremento, pasando del 43,8% al 48,5%. Este comportamiento representa un avance importante en la dinámica electoral del distrito, pero sigue siendo inferior a los resultados obtenidos en elecciones territoriales y de Congreso.

Organización electoral que funciona, aunque con aspectos a mejorar para la segunda vuelta presidencial

En términos generales, la organización electoral en Cartagena funcionó de manera adecuada durante las elecciones de presidencia primera vuelta. La planeación logística prevista para la jornada se ejecutó, en la mayoría de los casos, conforme a lo establecido por la autoridad electoral, lo que permitió el desarrollo del proceso de votación en los distintos puestos habilitados en la ciudad, con la única excepción momentánea de la protesta de la comunidad de Orika en Isla Grande que retrasó la apertura del puesto de votación, pero que al final con acuerdos entre el consejo comunitario y la delegación de la Registraduría se pudo desarrollar la jornada electoral en este territorio.

Es importante de cara a la segunda vuelta presidencial, trabajar en la superación de algunas limitaciones relacionadas con las condiciones físicas de ciertos puestos de votación, particularmente en aspectos como la ventilación, suministro de energía eléctrica, y las condiciones de acceso para personas en condición de discapacidad.

Necesidad de mayor capacitación a jurados

La simplicidad de la mecánica de conteo en estas elecciones conllevó a un buen desempeño de parte de los jurados, sin embargo aún persisten dificultades que deben atenderse desde procesos formativos, de modo que no se presenten situaciones como:

Procesos de nivelación de mesa debido a errores en el procedimiento de registro (este hecho se observó en el 11% de las mesas observadas).

Presencia de tachaduras y enmendaduras en el 23% de los formularios E14 donde se consignan los resultados del preconteo. Estos casos serán revisados nuevamente en la fase de escrutinios para validar el resultado electoral.

En el 12% de los 30 puestos observados se encontraron jurados que portaban distintivos de campaña. Esta situación contraviene la normativa electoral, que establece la obligación de los jurados de mantener una posición pública de neutralidad e imparcialidad durante el ejercicio de sus funciones.

Durante las primeras horas de la jornada se presentaron situaciones en las que algunos jurados impidieron el ejercicio del voto a ciudadanos que presentaban la cédula digital como documento de identificación. Aunque esta dificultad fue superada posteriormente gracias a la intervención de los delegados de la Registraduría, quienes aclararon el procedimiento y autorizaron la votación en estos casos, el incidente generó demoras en algunas mesas y molestias entre los votantes.

Irregularidades reportadas en Pilas Con El Voto

Durante la jornada electoral, la MOE regional Cartagena recibió diversos reportes ciudadanos a través de la plataforma Pilas con el Voto, herramienta diseñada para que la ciudadanía informe posibles irregularidades relacionadas con el proceso electoral. Estos reportes tienen que ver con:

Presencia de material de propaganda electoral en las cercanías de los puestos, especialmente en forma de afiches ubicados en áreas próximas a los lugares de votación, o en adheridos a partes de los vehículos que transportaban ciudadanos. Este tipo de publicidad está prohibido durante la jornada electoral.

Como ya se dijo, se recibieron reportes sobre jurados de votación que portaban distintivos de campañas políticas dentro de los puestos, pero además esta situación también se observó en testigos electorales y ciudadanía, lo cual también contraviene las disposiciones que establecen la obligación de mantener condiciones de neutralidad en los espacios de votación.

Otra situación señalada por la ciudadanía fue el uso de teléfonos celulares por parte de algunos votantes dentro de los cubículos de votación, tanto para realizar llamadas como para tomar fotografías del tarjetón. Este comportamiento está restringido durante el momento de votación, ya que puede facilitar prácticas asociadas al control indebido del voto o a la compra de votos.

Desde la MOE es importante señalar que los reportes recibidos a través de Pilas con el Voto constituyen alertas ciudadanas que deben ser verificadas por las autoridades competentes, y cumplen un papel fundamental en la identificación de situaciones que podrían afectar la transparencia y la integridad del proceso electoral. Por ello, la MOE reitera la importancia de fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y atención a estas denuncias, así como de promover una mayor cultura de legalidad electoral en la ciudadanía.

Agradecemos a todos los observadores y las observadoras que prestaron sus ojos a la democracia, quienes de manera voluntaria y laboriosa.