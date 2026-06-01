En Cali, nueve personas reportadas como desaparecidas aparecieron durante las elecciones

Las autoridades calificaron como positiva la jornada electoral desarrollada en el Valle del Cauca, al señalar que no se registraron hechos que alteraran de manera significativa el proceso democrático en el departamento.

Sin embargo, durante las votaciones se presentaron algunos casos puntuales. En Cali fueron capturadas cuatro personas cuando acudían a ejercer su derecho al voto, debido a que tenían órdenes de captura vigentes.

Según el reporte preliminar de las autoridades, tres de los detenidos eran requeridos por delitos sexuales y una persona más por homicidio. A estas capturas se suma otra realizada en el municipio de Florida, relacionada con el delito de acto sexual con menor de 14 años.

Otro de los hechos destacados de la jornada fue la ubicación de personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Según informaron las autoridades, nueve ciudadanos fueron identificados en Cali cuando acudieron a los puestos de votación.

No obstante, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que en todo el departamento fueron encontradas diez personas que figuraban como desaparecidas.

En materia de convivencia, las autoridades impusieron siete comparendos en Cali y 15 más en el resto del departamento. Además, se reportaron 51 llamados de atención por alteraciones al orden durante la jornada electoral.

“La jornada electoral fue tranquila gracias al trabajo de la fuerza pública. No hubo situaciones que afectaran el desarrollo de las elecciones”, afirmó la mandataria departamental.