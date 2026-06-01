Colombia femenina de fútbol vuelve a Cali para un duelo clave hacia el Mundial 2027

Al hotel Intercontinental de Cali, “la casa del futbol femenino” están llegando poco a poco las 23 jugadoras convocadas a la selección Colombia mayores que disputarán la última doble fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, una serie de partidos que podría asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027 y que contará con una importante representación vallecaucana.

El técnico Ángelo Marsiglia, nacido en Valle del Cauca, convocó a seis futbolistas de la región para afrontar los compromisos frente a Uruguay y Paraguay, programados para el 4 y 9 de junio, respectivamente.

Las jugadoras vallecaucanas que hacen parte de la convocatoria son Daniela Caracas, del Espanyol de España; Ilana Izquierdo, del Atlético San Luis de México; Jorelyn Carabalí, del Brighton de Inglaterra; Linda Caicedo, figura del Real Madrid; Luisa Agudelo, del Deportivo Cali; y Wendy Bonilla, del Pumas de México.

La lista mantiene la base del equipo que viene de vencer a Chile en el estadio Pascual Guerrero e igualar frente a Argentina en Buenos Aires, resultados que dejaron a Colombia en la segunda posición de la tabla con 14 puntos y con grandes posibilidades de asegurar su cupo a la próxima Copa del Mundo.

Una de las principales novedades es el regreso de Mayra Ramírez. La delantera del Chelsea vuelve a la convocatoria después de superar una lesión que la mantuvo alejada de los últimos compromisos de la selección nacional.

También destacan los llamados de Ángela Barón, quien milita en el fútbol francés, y Yirleidis Quejada, jugadora del Pachuca mexicano, en una convocatoria que mezcla experiencia internacional y juventud.

El primer reto de Colombia será el próximo 4 de junio en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde enfrentará a Uruguay desde las 4:00 de la tarde. Posteriormente, el equipo viajará a Paraguay para cerrar la fase clasificatoria el 9 de junio.

Además de la clasificación al Mundial, esta edición de la Liga de Naciones tendrá un incentivo adicional. Por primera vez, la Conmebol entregará un trofeo al campeón de las eliminatorias femeninas sudamericanas.

La volante Marcela Restrepo reconoció que ese nuevo reconocimiento representa una motivación extra para el grupo.

“Nuestro principal objetivo es clasificar al Mundial, pero con esa motivación extra del trofeo creo que llena más de orgullo. No es lo mismo llegar a la Copa del Mundo siendo campeonas que simplemente estar ahí”, señaló la mediocampista colombiana.

Con dos fechas por disputar, Colombia buscará cerrar una campaña que la tiene entre las mejores selecciones del continente y que podría confirmar, en Cali, su presencia en el Mundial de Brasil 2027.

Convocatoria completa: