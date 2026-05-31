A pesar de incidentes, elecciones presidenciales transcurren con normalidad: defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, conversó con Caracol Radio en medio de la jornada de elecciones presidenciales de este domingo, 31 de mayo, para dar un balance en materia de seguridad en el país.

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Mencionó que la jornada transcurrió con normalidad, pues no han tenido incidentes graves en este día, solo algunas inundaciones controladas en Chocó y reclamos por temas de energía eléctrica.

No obstante, alertó que han tenido incidentes con grupos armados en Magdalena Medio, Catatumbo y Guaviare.

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De esta manera, recordó que antes de las elecciones sí se presentaron hechos graves de seguridad de cara a las elecciones, “desde gobernanza ilegal hasta amenazas a poblaciones específicas y a candidatos”.

“Entonces, no podemos decir que todo ha sido normal”, concluyó.