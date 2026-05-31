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31 may 2026 Actualizado 20:39

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A pesar de incidentes, elecciones presidenciales transcurren con normalidad: defensora del Pueblo

Alertó que se han presentado incidentes con grupos armados en Magdalena Medio, Catatumbo y Guaviare.

Imagen de referencia. Iris Marín: Defensoría del Pueblo / Votación Colombia: Getty Images.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, conversó con Caracol Radio en medio de la jornada de elecciones presidenciales de este domingo, 31 de mayo, para dar un balance en materia de seguridad en el país.

Lea aquí: Procuraduría investiga a MinTrabajo Antonio Sanguino por presunta participación indebida en política

Mencionó que la jornada transcurrió con normalidad, pues no han tenido incidentes graves en este día, solo algunas inundaciones controladas en Chocó y reclamos por temas de energía eléctrica.

No obstante, alertó que han tenido incidentes con grupos armados en Magdalena Medio, Catatumbo y Guaviare.

Vea aquí: “Si quieres que el voto no sea secreto, lo puedes hacer”: MinInterior, Armando Benedetti

De esta manera, recordó que antes de las elecciones sí se presentaron hechos graves de seguridad de cara a las elecciones, “desde gobernanza ilegal hasta amenazas a poblaciones específicas y a candidatos”.

“Entonces, no podemos decir que todo ha sido normal”, concluyó.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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