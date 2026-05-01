Santa Marta se proyecta al mundo tras exitosa Cumbre Internacional Sobre Transición Energética

La Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles dejó un balance positivo para Santa Marta, no solo por los debates ambientales y energéticos desarrollados, sino también por el impacto internacional que tuvo la ciudad como sede del encuentro.

Durante varios días, la capital del Magdalena acogió cerca de 20 actividades entre asambleas, talleres y espacios de diálogo, con la participación de más de 58 delegaciones y alrededor de 600 asistentes provenientes de distintos países.

El secretario de Gobierno Distrital, Camilo George, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que la ciudad respondió “al cien por ciento” en materia logística, hotelera y de seguridad, destacando que muchos de los visitantes llegaron por primera vez a Colombia y encontraron en Santa Marta una ciudad preparada para recibir eventos de talla internacional.

Según explicó, desde meses atrás se trabajó de manera articulada con el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, para garantizar el desarrollo de la conferencia, fortaleciendo aspectos como la movilidad aérea, la capacidad hotelera y la atención a las delegaciones extranjeras.

El funcionario también resaltó que la conferencia permitió posicionar a Santa Marta en medios internacionales, generando una vitrina importante para el turismo y la proyección económica de la ciudad. Además, señaló que eventos de esta magnitud ayudan a mostrar el potencial del Distrito para seguir atrayendo inversiones, visitantes y nuevas oportunidades, aprovechando su conectividad aérea, la oferta hotelera del corredor sur y la experiencia organizativa que dejaron encuentros internacionales recientes como la CELAC.