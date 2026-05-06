Procurador Gregorio Eljach presentó la ‘Paz Electoral’ para la primera vuelta presidencial

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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pasó por los micrófonos de La Luciérnaga de Caracol Radio para hablar de la ‘Paz Electoral’ previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el domingo 31 de mayo.

Vea aquí: Procurador reveló que hay un ministro con procesos abiertos por presunta participación en política

“Hay un fenómeno colombiano: los servidores públicos somos muy dados a meternos a hacer política en aquellas cosas que están prohibidas y nosotros tratamos, pero sabemos que la realidad nos supera. Los procesos son tortuosos, queremos apuntarle a prevenir para no tener que hacerlos”, indicó.

Participación en política de funcionarios públicos

Aseguró que el voto es el claro ejemplo de participación en política, sin embargo, aclaró que la indebida participación en política es otra cosa.

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“Uno no puede pararse en una tarima siendo servidor público a hacerle campaña a favor o en contra de un candidato. No puede un alcalde tomar los recursos para favorecer o desfavorecer una candidatura”, sostuvo.

Mensaje ante alertas de fraude

Ante las denuncias desde diferentes sectores políticos sobre un supuesto fraude electoral, Eljach fue claro: “Está bien advertir, pero de ahí ha decir que se hizo fraude, no encontramos evidencia”.

Ante esto, expresó que, aunque no se tenga evidencia de un posible plan para hacer fraude en las elecciones presidenciales, no se debe descartar el peligro que siempre existe.

Señalamientos del presidente Petro sobre fraude electoral

“Mientras no se acuse a nadie de haber cometido un delito, mientras se hagan acusaciones sin fundamento, cualquier colombiano tiene la posibilidad de manifestar sus dudas”, así respondió el procurador, Gregorio Eljach, ante los constantes cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral.

¿Ministros del Gobierno Petro participan en política?

Anunció que existen varias quejas contra ministros del Gobierno Nacional, incluso ya hay algunos con procesos abiertos, otros en investigación formal y otros en preliminar.

¿Colombia necesita un cambio en el sistema de salud?

“El sistema merece una revisión a profundidad. Hay que garantizar a los colombianos que debemos pagar una prepagada y otros no. Hay que prevenir la enfermedad”.

Escuche la entrevista completa con Gregorio Eljach aquí:

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Vea La Luciérnaga de este 6 de mayo aquí: