Más de 1200 policías garantizarán la seguridad en Santa Marta

Santa Marta

Más de 1.200 uniformados de la Policía Nacional fueron desplegados en Santa Marta y su área metropolitana para garantizar la seguridad durante la jornada electoral, en el marco del Plan Democracia.

El dispositivo contará con la participación de las diferentes especialidades de la institución, que harán presencia en 100 puestos de votación y más de 1.500 mesas instaladas en toda la jurisdicción, con el objetivo de preservar el orden público y brindar tranquilidad a los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto.

Como parte de las medidas de control y vigilancia, las autoridades activarán un Puesto de Mando Unificado en coordinación con organismos gubernamentales y electorales, además de habilitar la línea 157, articulada con la plataforma URIEL, para recibir denuncias relacionadas con posibles irregularidades.

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Asimismo, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol dispondrá de un Equipo Especial Contra los Delitos Electorales. El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, reiteró el compromiso de la institución con la seguridad, la legalidad y la protección de los derechos ciudadanos, invitando a la comunidad a participar de la jornada en un ambiente de respeto y convivencia