Inscripciones para emprendedores que quieran vender por internet

Los emprendedores del Valle del Cauca que quieran fortalecer sus ventas digitales ya pueden postularse a Valle Vende, una estrategia liderada por la Gobernación del Valle del Cauca que busca impulsar el comercio electrónico en el departamento.

La iniciativa proyecta la creación de mil tiendas virtuales para negocios locales, con el objetivo de que puedan ofrecer sus productos a clientes de todo el país a través de una plataforma digital.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a emprendimientos que cuenten con productos o servicios con potencial de venta en línea. En esta primera fase se seleccionarán 300 unidades productivas.

El proceso incluye una evaluación tipo pitch para analizar el potencial de crecimiento de cada negocio dentro del comercio electrónico.

Capacitación obligatoria

Quienes resulten seleccionados deberán completar un módulo de comercio electrónico disponible en la plataforma de DigiCampus. Esta formación será el requisito previo para recibir la tienda virtual dentro del centro comercial digital.

¿Cómo funcionará Valle Vende?

La plataforma operará como un centro comercial en línea: los usuarios podrán ingresar, explorar marcas del departamento y comprar productos mediante plataformas de pago digitales. Cada emprendimiento tendrá su propio espacio con historia, catálogo y oferta comercial.

Con esta estrategia, el departamento busca fortalecer la presencia digital de los negocios locales y ampliar sus oportunidades de venta a nivel nacional.