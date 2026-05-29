Reubican últimas familias de Chambacú hacia techos dignos y propios

La transformación de Chambacú sigue avanzando. Este jueves el alcalde Dumek Turbay lideró la reubicación de las últimas familias y el desmonte de las últimas viviendas improvisadas que permanecían en el sector Las Pesebreras, zona donde hoy se construye la segunda fase del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, correspondiente a Ligas Mayores.

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Las familias que durante años habitaron entre tablas, zinc, escombros y condiciones precarias, ya fueron reubicadas en proyectos habitacionales, con el apoyo del Distrito, y ahora cuentan con viviendas formales, servicios públicos y títulos de propiedad a su nombre, gracias al acompañamiento de Corvivienda, por medio del programa distrital Mi Casa con Propiedad.

“Nosotros queremos grandes obras para Cartagena, queremos escenarios deportivos modernos, espacios públicos dignos y una ciudad que avance, pero jamás vamos a construir desarrollo maltratando a la gente o dejando a las familias atrás. Aquí no estamos sacando gente para hacer una obra, aquí estamos garantizando que esas familias hoy puedan vivir mejor, con tranquilidad, con seguridad y bajo un techo digno”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Es así que no miento al decir que un proyecto de transformación urbana para darle a Cartagena espacio público de calidad, para los niños y sus familias, también significó una mejor vida para muchas familias que vivían aquí en condiciones inhumanas”.

El mandatario destacó que este proceso se adelantó de manera concertada y con acompañamiento integral para cada núcleo familiar.

“Lo fácil era llegar con máquinas, con antimotines y tumbarlo todo. Nosotros decidimos hacer las cosas bien, dialogando, concertando y garantizando soluciones reales para las familias. Hoy, cada hogar reubicado representa una familia que deja atrás años de necesidad y empieza una nueva y mejor historia”, sostuvo.

Desde inicios del 2025, el Distrito ha trasladado progresivamente a las familias asentadas en Las Pesebreras hacia distintos proyectos de vivienda en Cartagena, garantizando mudanzas, apoyo logístico y acompañamiento social para facilitar su adaptación a los nuevos entornos.

Son 84 las familias beneficiadas con títulos de propiedad producto de reforma urbana del sector, con la reubicación de los últimos núcleos familiares incluidos en el proceso el día de hoy.

“Estas familias no recibieron promesas; recibieron llaves, viviendas, escrituras y respeto. Eso cambia vidas y le devuelve esperanza a mucha gente que durante años sintió que nadie los veía. Hoy podemos decir que Cartagena avanza con dignidad y pensando primero en la gente”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

La recuperación del sector también responde a una acción popular que ordenaba la reubicación de las familias y la recuperación del espacio público. Frente a ello, el alcalde asumió desde 2024 el compromiso de garantizar soluciones habitacionales dignas para quienes habitaban esta zona de Chambacú.

Con el retiro definitivo de los asentamientos, avanzan las obras de Ligas Mayores del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, proyecto que registra un 73 % de ejecución y cuya apertura está prevista para el próximo 15 de septiembre.

Este proyecto tendrá equilibrio con la naturaleza y un fuerte componente de sostenibilidad medioambiental, pues el cordón de mangles no será eliminado, sino limpiado y acondicionado para que se convierta en atractivo de ecoturismo, gracias a senderos peatonales y pasarelas sostenibles.

La segunda fase contempla cancha principal de fútbol, estadio de sóftbol, skatepark, graderías, cubiertas metálicas, camerinos, zonas comerciales, urbanismo y parqueaderos, consolidando a Nuevo Chambacú como uno de los complejos deportivos y recreativos más importantes del Caribe colombiano.

Además, el proyecto incluye un componente ambiental orientado a la protección del ecosistema de manglar de la zona, mediante senderos ecológicos y pasarelas sostenibles que integrarán deporte, espacio público y naturaleza.

“Aquí estamos construyendo mucho más que un estadio o un complejo deportivo. Estamos construyendo futuro, oportunidades y una Cartagena más humana. El deporte recupera espacios, pero la dignidad recupera vidas. Nuevo Chambacú será orgullo para la ciudad, porque aquí demostramos que sí es posible transformar un territorio sin abandonar a la gente”, afirmó el alcalde Turbay.

La Alcaldía de Cartagena destacó que esta intervención hace parte del Nuevo Corredor Histórico, estrategia de recuperación urbana que articula proyectos como el Parque Espíritu del Manglar, la Plaza de Variedades, el Gran Malecón del Mar, la Media Luna y otros espacios que hoy transforman el Centro Histórico y sus alrededores.

“Cuando hablamos de una Cartagena en orden, moderna y segura, también hablamos de una Cartagena donde las familias puedan vivir dignamente. Ese es el verdadero sentido de la transformación que estamos haciendo en la ciudad”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.