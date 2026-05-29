Golpe al tráfico local de estupefacientes en Cartagena con tres capturados

En desarrollo de actividades de registro y control a personas, adelantadas por las zonas de atención en diferentes barrios de Cartagena, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de cuatro presuntos jíbaros, quienes serían los responsables de dinamizar sustancias alucinógenas en parques y zonas escolares de los barrios Pie del Cerro, El Toril, El Milagro y Amberes.

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La primera captura se logró en el barrio Pie del Cerro, cuando las patrullas de vigilancia observaron a un ciudadano con actitud sospechosa al notar la presencia policial. Al practicarle un registro a persona, le hallaron más de 80 dosis de base de coca en su poder, capturando en flagrancia a alias “Miguelito”, de 36 años y natural de Cartagena.

De manera simultánea, las patrullas de la zona de atención del barrio El Toril, sobre la calle 32 con avenida Pedro de Heredia, lograron la captura de alias “Juanda”, de 39 años, quien presuntamente se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes en el sector. El procedimiento se llevó a cabo durante labores de registro y control, cuando los uniformados observaron una actitud sospechosa por parte del individuo y, al practicarle un registro a persona, le hallaron más de 60 dosis de base de coca listas para su comercialización.

El tercer resultado operativo se logró en el barrio El Milagro, cuando las patrullas de vigilancia fueron alertadas por la comunidad sobre la presencia de un sujeto que, presuntamente, se encontraba comercializando estupefacientes en la carrera 61 con calle 17. Al ser identificado por los uniformados, le practicaron un registro a persona, hallándole en su poder más de 80 dosis de base de coca listas para su comercialización, siendo capturado alias “El Jhony”, de 40 años y natural de Cartagena.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de estupefacientes y se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 1.500 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 611 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.