Falleció buzo cartagenero mientras realizaba su labor en La Guajira

En investigación de las autoridades está la muerte de Jesús María Sánchez de 57 años, un reconocido buzo cartagenero que falleció mientras realizaba su labor en una termoeléctrica, ubicada en jurisdicción de Mingueo (Dibulla) La Guajira.

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Hasta el momento lo que se ha podido establecer sobre el trágico desenlace, es que Jesús ingresó al mar con el fin de realizar maniobras relacionadas con unos pilotes que sostenían una estructura y, presuntamente, se soltó de la línea de vida.

De inmediato varios compañeros iniciaron el trabajo de búsqueda, y tres horas más tarde desafortunadamente fue encontrado sin signos vitales.

A kilómetros de distancia, en la capital de Bolívar, familiares del hoy difunto lamentaron lo sucedido, y exigieron respuestas frente a este caso, que no fue una jornada más de trabajo.