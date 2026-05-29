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29 may 2026 Actualizado 12:31

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Estudio de la U. Grancolombiano alerta expansión silenciosa de la extorsión en Bolívar

Advierte que las bandas criminales están migrando hacia el departamento atraídas por su intenso dinamismo comercial, urbano y turístico

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Bolívar enfrenta hoy un riesgo creciente de extorsión, un delito que en Colombia aumentó más del 70%. Este fenómeno se expande porque los grupos criminales migran hacia economías activas. Al departamento, sus corredores comerciales, urbanos y turísticos lo convierten en un territorio estratégico donde la extorsión avanza de forma silenciosa, afectando actividades locales que mueven efectivo y operan sin suficiente protección institucional.

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El análisis realizado en el estudio “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia” del Politécnico Grancolombiano, liderado por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, integra datos de 1.122 municipios. Aunque Bolívar no es un departamento cafetero, la investigación demuestra que la extorsión se generalizó más allá del café y hoy afecta territorios con dinámicas urbanas, portuarias y comerciales.

¿Por qué este fenómeno también importa para Bolívar?

La investigación muestra una “democratización” del delito: la brecha entre municipios cafeteros y no cafeteros cayó de 52% en 2015 a 9%. En otras palabras, la extorsión ya no se concentra solo donde hay café, también crece en áreas con comercio y servicios. El caso de Atlántico (que aparece con tasas elevadas pese a no ser cafetero) ilustra una lógica criminal que puede replicarse en departamentos costeños con intensa actividad económica, como Bolívar.

Además, el estudio documenta patrones urbanos y de servicios: bandas que “cobran” a comercio, transporte y economía informal. Ese comportamiento ayuda a entender por qué departamentos sin densidad cafetera también registran presiones extorsivas. Para Bolívar, que concentra nodos comerciales y turísticos, la estructura económica también atrae la extorsión.

Está claro, la extorsión sustituyó al secuestro como fuente de financiación criminal: es más rentable, menos visible y más estable para las redes, lo que explica su expansión en territorios con alta circulación económica como los entornos urbanos y de servicios.

¿Qué revela el estudio y cómo se traduce en señales para Bolívar?

El informe identifica factores habilitantes: cuando hay flujos de caja regulares, débil presencia estatal y control armado, surgen cobros sistemáticos. En zonas rurales cafeteras aparecen cobros por hectárea o por carga; en ámbitos urbanos y comerciales se trasladan a peajes ilegales, “protección” al comercio o presiones al transporte. El patrón es replicable: las economías que mueven efectivo suelen ser el primer objetivo.

La investigación también revela que siete de cada diez productores reportan llamadas intimidantes y menos del 15% denuncia. Aunque ese dato proviene de zonas rurales cafeteras, el mecanismo se replica en lo urbano, porque la intimidación telefónica y las amenazas puntuales logran pagos silenciosos que rara vez llegan a las estadísticas, perpetuando el negocio criminal y erosionando la confianza.

La extorsión reduce ingresos, desincentiva la inversión, frena la asociatividad y limita el salto a mayor valor agregado. En contextos urbanos y de servicios como los de Bolívar, esto se traduce en comercio más caro, informalidad reforzada y proyectos paralizados por “costos de seguridad” encubiertos. El impacto es acumulativo y afecta competitividad y empleo.

Ante esta realidad, los investigadores proponen líneas de acción: presencia integral del Estado en territorios críticos, justicia local más efectiva, protección económica al comercio formal, y prevención focalizada en corredores estratégicos, con monitoreo permanente del riesgo y datos abiertos para ajustar intervenciones.

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