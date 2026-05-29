Dos presuntos delincuentes que habían hurtado una motocicleta fueron capturados con plan candado

Uniformados de la Policía Nacional de Colombia, en el marco de planes contra el hurto capturaron en flagrancia a dos presuntos delincuentes, al sur de la ciudad.

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En medio de un “Plan Candado”, las patrullas de vigilancia y la oportuna información suministrada por la comunidad lograron la captura de dos presuntos delincuentes por el delito de hurto.

Las capturas de ‘Yeimer’ y ‘Juanda’, de 21 y 20 años, respectivamente, se produjeron en el sector de Cuartelillo, barrio Olaya Herrera. Minutos antes, los sujetos habrían intimidado con arma cortopunzante y hurtado una motocicleta a un ciudadano que transitaba por el sector.

La motocicleta recuperada, avaluada en más de seis millones de pesos, fue devuelta a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

En lo corrido del año se han capturado 2.919 personas por diferentes delitos, entre ellos, 445 por el delito de hurto.

“Continuamos fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.