Bomberos de Cartagena controlaron incendio de gran magnitud en una bodega del barrio Henequén

Un fuerte incendio destruyó una bodega de almacenamiento de material reciclable ubicada en la vía principal del barrio Henequén, en el suroccidente de la ciudad. La emergencia, registrada en horas de la madrugada, requirió un despliegue de alta complejidad operativa para evitar que las llamas consumieran por completo la zona residencial circundante.

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El reporte oficial emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena detalla que la conflagración inició a las 00:05 horas, momento en el que se activaron las alarmas de los organismos de socorro. Debido al tipo de material acopiado en el establecimiento comercial, el fuego tomó fuerza rápidamente y se expandió con celeridad hacia varias viviendas aledañas, lo que obligó a las autoridades locales a coordinar una evacuación preventiva de urgencia con las familias del sector para salvaguardar sus vidas ante el inminente peligro de intoxicación o quemaduras.

Para combatir la emergencia, el comando bomberil dispuso de un sólido componente operativo integrado por tres máquinas extintoras y dos carrotanques. En total, las labores operacionales en la línea de fuego estuvieron lideradas por un teniente, dos sargentos, cinco maquinistas y veinte unidades de personal técnico, quienes trabajaron de manera ininterrumpida y coordinada durante más de cuatro horas. La atención de la crisis también sumó el respaldo logístico de cuadrillas técnicas de Aguas de Cartagena y la empresa de energía Afinia, encargadas de aislar los riesgos de servicios públicos en la zona afectada.

El incendio fue controlado plenamente hacia las 04:30 de la madrugada tras extenuantes maniobras de refrigeración. Los organismos de rescate confirmaron que el siniestro no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales; sin embargo, el reporte preliminar arroja cuantiosos daños materiales tanto en la infraestructura de la bodega como en los techos y enseres de los hogares más cercanos.

Las autoridades locales adelantan el censo oficial en el territorio para establecer el número exacto de familias damnificadas y coordinar con el distrito el paquete de asistencia humanitaria inmediata.