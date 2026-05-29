Asesinato en el sur de Bogotá: víctima tenía antecedentes judiciales

Bogotá D.C

En horas de la tarde de este jueves 28 de mayo se presentó un violento hecho que acabó con la vida de un hombre en el sur de Bogotá.

En el barrio Santa Librada de la localidad de Usme, las autoridades fueron alertadas por la ciudadanía que manifestó haber escuchado varios disparos, por lo que llegaron inmediatamente al lugar del crimen.

Al llegar al punto, la Policía encuentra a dos personas dentro de un vehículo particular de color gris. Uno de los pasajeros del vehículo presentaba una grave lesión por lo que fue trasladado inmediatamente a un centro médico.

Sin embargo, la víctima, un hombre, fallece debido a la gravedad de las heridas.

Caracol Radio pudo conocer por las autoridades que el hombre que falleció al parecer se dedicaba a la venta de terrenos ilegales en la localidad de Usme y en el sector de Chinauta. Asimismo, se dedicaba a la venta de vehículos y motocicletas.

Dentro de los antecedentes consultados por las autoridades, hallaron que tenía un pasado judicial por delitos como concierto para delinquir, extorsión, entre otros.

Las autoridades investigan este hecho a través de las cámaras de seguridad de este sector y recopilando testimonios de testigos, para esclarecer este crimen.