Alias ‘El Pingüi’ fue capturado vendiendo droga cerca de colegios en Arjona

La Policía Nacional le puso freno a alias “El Pingüi”, un presunto expendedor de droga que, según la comunidad, tenía azotado el barrio Las Margaritas, en el municipio de Arjona, Bolívar, por la venta de sustancias alucinógenas cerca de entornos escolares.

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Uniformados de las Zonas de Atención Policial sorprendieron al sujeto en plena actividad de expendio durante labores de patrullaje y control realizadas en el sector.

Durante el procedimiento, los policías le hallaron en su poder 110 dosis de base de coca listas para su comercialización, por lo que de inmediato le leyeron sus derechos y “voló patio”.

Habitantes del sector aseguraron que alias “El Pingüi” era un reconocido expendedor de estupefacientes en la zona y que, presuntamente, llevaba tiempo dedicándose a la distribución de droga, especialmente en puntos frecuentados por jóvenes y estudiantes.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“No vamos a permitir que los delincuentes sigan afectando la tranquilidad de nuestras comunidades ni poniendo en riesgo a nuestros niños y jóvenes. Seguimos adelantando operativos contundentes para atacar el tráfico local de estupefacientes en todos los municipios del departamento”, señaló, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a continuar denunciando oportunamente cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas o hechos que alteren la seguridad y convivencia ciudadana.