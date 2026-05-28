Valle del cauca aporta 4 jugadores a selección Colombia para el mundial 2026

La Selección Colombia avanza en Bogotá con su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dentro del grupo convocado por Néstor Lorenzo aparecen cuatro futbolistas vallecaucanos que hoy hacen parte de la columna vertebral del equipo nacional: Jhon Janer Lucumí, Jefferson Lerma, Johan Mojica y Juan Camilo Portilla.

El combinado nacional completó este miércoles una nueva jornada de entrenamientos en la capital del país con la presencia de 14 jugadores, mientras continúa la llegada del resto de convocados para el amistoso frente a Costa Rica y la recta final de la preparación mundialista.

Entre los futbolistas que ya trabajan con el grupo aparecen precisamente los vallecaucanos Lucumí, Mojica y Portilla, mientras que Jefferson Lerma arribará en los próximos días tras consagrarse campeón de la UEFA Conference League con el Crystal Palace inglés.

La presencia de los jugadores nacidos en el Valle del Cauca toma relevancia en una convocatoria que mezcla experiencia europea, recorrido en eliminatorias y nuevas generaciones, en una Selección Colombia que llegará al Mundial de 2026 con un promedio de edad de 29,54 años, uno de los más altos entre los equipos clasificados

Uno de los nombres más consolidados es el del defensor caleño Jhon Janer Lucumí. El central zurdo de 27 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Bologna de Italia, club al que llegó en 2022 tras cuatro temporadas en el Genk de Bélgica. Lucumí, formado en el Deportivo Cali, tiene contrato hasta 2027 y esta temporada disputó 29 partidos, manteniéndose como pieza habitual en la defensa del equipo italiano.

Otro de los referentes del grupo es Jefferson Lerma. El mediocampista nacido en El Cerrito acaba de conquistar la UEFA Conference League con Crystal Palace, convirtiéndose en uno de los colombianos más destacados de la temporada en Inglaterra. Lerma, de 31 años, inició su carrera en Atlético Huila e Independiente Yumbo antes de dar el salto al fútbol internacional.

En la banda izquierda aparece Johan Mojica, uno de los jugadores con mayor experiencia internacional del plantel colombiano. El caleño de 33 años actualmente milita en el Mallorca de España y suma una extensa trayectoria por el fútbol europeo tras pasar por clubes como Rayo Vallecano, Girona, Atalanta, Elche, Villarreal y Osasuna. Durante la temporada registró cuatro asistencias y disputó el 80 % de los minutos con su club.

La cuota vallecaucana la completa Juan Camilo Portilla, mediocampista caleño de 27 años que actualmente juega en Athletico Paranaense de Brasil. El volante, que pasó por América de Cali y Talleres de Argentina antes de llegar al fútbol brasileño, se ha convertido en una de las alternativas de renovación en el mediocampo de Lorenzo.

Mientras avanza la concentración en Bogotá, el cuerpo técnico busca corregir los errores mostrados en los amistosos disputados en marzo ante Francia y Croacia. Dávinson Sánchez reconoció que esos partidos dejaron lecciones importantes para el grupo antes de la cita mundialista.

“Necesitábamos medirnos, saber dónde estábamos. Corregimos para saber qué se debe hacer y qué no. Lo tomamos con gran madurez y con la responsabilidad que se requiere”, afirmó el defensor colombiano.

Colombia enfrentará a Costa Rica el próximo lunes en Bogotá en uno de sus últimos amistosos antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.