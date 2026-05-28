Incautan más de 3 mil cartuchos de fusil camuflados en encomienda hacia Buenaventura, Valle

Las autoridades incautaron más de 3 mil cartuchos de fusil calibre 7.62x39 que eran transportados ocultos en una encomienda con destino a Buenaventura, Valle del Cauca.

El operativo fue adelantado por la Policía de Tránsito y Transporte Valle sobre la vía Buenaventura–Buga, en el sector de Loboguerrero, jurisdicción del municipio de Dagua.

La munición era movilizada en una camioneta de servicio público de una empresa de encomiendas. Durante la inspección, los uniformados hallaron tres paquetes ocultos en estibas y acondicionados para simular cuadros de madera, con el fin de evadir los controles de seguridad.

Según la información suministrada por las autoridades, el cargamento tendría origen en Puerto Nariño, Arauca, y su destino final era Buenaventura, donde presuntamente sería entregado a grupos armados ilegales que delinquen en la región.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que este resultado fortalece la ofensiva contra el tráfico ilegal de armas y municiones en los corredores viales del departamento.

En lo corrido del año, la Policía Nacional ha incautado 3.943 cartuchos y 56 armas de fuego en el Valle del Cauca, según cifras entregadas por las autoridades.