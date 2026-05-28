Por fallas estructurales trasladarán puestos de votación en Obando y Florida, Valle del Cauca

A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, las autoridades de los municipios de Florida y Obando, Valle del Cauca, confirmaron el traslado de varios puestos de votación debido a problemas de infraestructura en las sedes donde tradicionalmente se realizan los comicios.

En el municipio de Obando, el principal puesto de votación, ubicado en el coliseo municipal, sufrió afectaciones tras una fuerte tormenta registrada en las últimas semanas. Según las autoridades, los daños impiden la instalación de las 25 mesas de votación que normalmente operan en ese lugar.

“A raíz de esto, el 20 de mayo de 2026 el comité de coordinación y seguimiento electoral del municipio de Obando se reunió para tomar la decisión de trasladar este puesto de votación al Centro de Integración Ciudadana”, informó Herner Carreño, personero de Obando.

Entretanto, en Florida, la administración municipal informó que varios puestos también deberán ser reubicados por intervenciones estructurales en tres instituciones educativas.

“El colegio Emeterio Piedrahita será objeto de una intervención estructural, por tanto, esta sede no podrá ser utilizada para los comicios electorales a realizarse el próximo 31 de mayo. Los 23 puestos de votación que hay en este lugar van a ser trasladados a la escuela Gabriela Mistral. La misma reforma estructural se va a realizar en la escuela Julio Arboleda y ese puesto de votación que se encuentra va a ser trasladado al colegio Absalón Torres Camacho, el cual conocemos como colegio industrial. Lo mismo va a suceder con la escuela José María Córdoba, ubicada en el corregimiento San Francisco y va a ser trasladado a la escuela satélite Las Américas”, indicó Wladimir Cerón, secretario de Gobierno de Florida.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para compartir la información y evitar confusiones el día de las elecciones. Además, reiteraron que los cambios no están relacionados con riesgos de orden público y recordaron que más de 10 mil hombres de la fuerza pública ya se encuentran desplegados en todo el departamento para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.