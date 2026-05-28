“SAAT se debe liquidar”: concejal de Turbaco, Luz Elena Tatis

Durante un debate de control político en el municipio de Turbaco, la discusión sobre la crisis en los servicios públicos tomó un rumbo inesperado luego de la intervención de la concejal Luz Elena Tatis, quien responsabilizó directamente a la empresa SAAT por los retrasos históricos en materia de agua potable y saneamiento básico en la población.

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El debate, que inicialmente estaba dirigido a las empresas prestadoras de servicios públicos ACUALCO y Afinia, terminó centrado en presuntos incumplimientos relacionados con el convenio No. 03 de 2004. Según la cabildante, SAAT habría incumplido de manera reiterada compromisos fundamentales, mientras en los últimos años se han ejecutado inversiones millonarias que, según denunció, no se reflejan en soluciones reales para las comunidades afectadas.

En medio de la sesión también se cuestionó la recepción de varias PTAR, plantas de tratamiento de aguas residuales, que presuntamente no contarían con la capacidad técnica necesaria ni habrían sido entregadas formalmente al operador correspondiente, situación que fue mencionada por el gerente de ACUALCO durante su intervención.

Otro de los puntos que generó polémica fue el presunto tráfico de influencias denunciado en el debate. Según lo expuesto, el señor José Vicente, quien sería contratista del municipio, haría parte de la junta directiva de la SAAT y además tendría participación como asesor de algunas empresas de servicios públicos que operan en Turbaco, situación que encendió cuestionamientos entre varios asistentes y concejales.

Las denuncias hechas durante el debate podrían derivar en nuevas solicitudes de revisión por parte de los organismos de control, mientras persiste el malestar de la comunidad por las fallas en el acceso al agua potable y el saneamiento básico en distintos sectores del municipio.

“Turbaco merece respeto, la gente está cansada por décadas de un pésimo servicio de agua potable y saneamiento básico. No es justo que por la inoperancia y negligencia de SAAT siga en pueblo sufriendo de la ausencia de un servicio básico. Llegaremos a las últimas consecuencias con los entes de control”, puntualizó la concejal liberal Luz Elena Tatis