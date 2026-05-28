Envían a la cárcel a un hombre y una mujer sorprendidos con municiones y droga en Magangué

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centros carcelarios a un hombre y a una mujer quienes estarían portando estupefacientes y municiones.

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Se trata de Luis Felipe Goez Pérez, de 21 años; y Mayeidy Bertel Cárdenas, de 25. De acuerdo con la investigación, el pasado 8 de mayo los procesados fueron requeridos por la Policía Nacional para una requisa de rutina, cuando se movilizaban en una motocicleta por el barrio San Pablo en Magangué (Bolívar).

Durante los procedimientos les fueron incautados marihuana, panfletos alusivos al Clan del Golfo y 45 cartuchos calibre 7.62 m.m, sin el respectivo permiso de porte. Una fiscal de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ninguno fue aceptado.