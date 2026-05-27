Malla vial, prioridad para el barrio Los Patriotas en Tunja

El presidente de la JAC-junta de acción comunal del barrio Patriotas, Julián Quintero, comentó a Caracol Radio la importancia de las obras para la comunidad “se va a arreglar la carrera segunda, tercera, parte de la carrera cuarta, y esto hace parte de la política pública de presupuestos participativos, una lucha de todos los comunales de la ciudad de Tunja, que busca llevar a nuestros barrios realmente los proyectos que se necesitan”.

Quintero explicó que “en septiembre, octubre, se hace una reunión y se proyecta qué presupuesto tiene cada barrio para el siguiente año en la política pública y se le pregunta a las juntas qué proyecto quieren priorizar y aprovecho también para aclarar que, si fuera por nosotros los comunales, esas obras se harían al otro día de haber priorizado proyectos, pero tristemente a veces se demora las obras es por el trámite administrativo”, señaló.

La política pública de los presupuestos participativos también funciona para proyectos como señalización, mejoramiento de parques, capacitaciones, charlas, procesos culturales, deportivos, pero sobre todo lo que más solicita la comunidad es el arreglo de la malla vial.

De acuerdo a lo que manifestó el presidente de la JAC, ha sido un trabajo de líderes comunales porque en algunas oportunidades, algunos personajes políticos sacan pecho de la gestión cuando no es así “es muy agradable poder traer obras al barrio sin tener que rendirle pleitesía al político o al mandatario de turno”, concluyó.

El presupuesto que se está ejecutando hasta este momento es de 120 millones en vías y 85 millones para dos salones comunales.