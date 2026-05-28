Más de 937 mil huilenses están habilitados para votar este 31 de mayo en el departamento del Huila

Neiva

El departamento del Huila ya tiene listo el dispositivo electoral para las elecciones del próximo 31 de mayo. En total, serán 937.739 huilenses habilitados para ejercer su derecho al voto en 268 puestos de votación que funcionarán en todo el territorio departamental. Para esta jornada democrática se instalarán 2.745 mesas de votación, según confirmó la Registraduría Nacional.

Frente al proceso de capacitación de jurados, fueron designados 19.074 ciudadanos para cumplir esta labor en el departamento. Las jornadas de capacitación ya finalizaron en Neiva y en los demás municipios del Huila, alcanzando un porcentaje superior al 85 %. Sin embargo, la Registraduría continúa verificando quiénes no asistieron para convocarlos nuevamente y garantizar que todos lleguen debidamente preparados a la jornada electoral.

Yanira Cordobán, registradora en el Huila, afirmo que “en cuanto al material electoral, las autoridades informaron que los 32 municipios no zonificados ya cuentan con urnas, cubículos y kits electorales. En municipios como Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata y Campoalegre, el material llegará durante la madrugada del domingo para su distribución. Asimismo, se confirmó que no habrá traslado de mesas y que los 268 puestos de votación funcionarán con normalidad”.

Las autoridades electorales también reconocieron que existen alertas tempranas en algunos municipios, especialmente en zonas rurales de La Plata, Tesalia y áreas cercanas a Rionegro, donde se reforzó el pie de fuerza para evitar alteraciones del orden público. De igual manera, la Registraduría reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir temprano a las urnas y recordó que cerca de 9.200 cédulas y tarjetas de identidad aún no han sido reclamadas.