Más de 120 marcas se unen a la campaña “Vale Votar” para incentivar la participación electoral

En la ciudad hay 1.839.000 ciudadanos habilitados para votar. Estarán dispuestas más de 5.150 mesas de votación en 216 puestos, de los cuales 194 son urbanos y 22 rurales.

Con descuentos, promociones y beneficios económicos, más de 120 marcas del país se sumaron a “Vale Votar”, una iniciativa impulsada por Proantioquia y Fenalco Antioquia que busca incentivar la participación ciudadana en las elecciones del próximo 31 de mayo.

La estrategia surge en medio de la preocupación por los niveles de abstención electoral y pretende motivar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto a través de beneficios comerciales para quienes presenten el certificado electoral.

Estas son algunas marcas aliadas a la campaña

Según los organizadores, empresas de sectores como gastronomía, moda, hogar, bienestar y servicios ofrecerán descuentos y promociones especiales a los votantes. Entre las marcas participantes se encuentran Yamaha, Puntos Colombia, Flamingo, Americanino, Nespresso, Haceb, Juan Valdez, Imusa y OFFCORSS, entre otras.

La presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, aseguró que la iniciativa busca fortalecer la participación democrática en el país. “En Proantioquia creemos que cuidar la democracia es cuidar el futuro de Colombia. Junto a más de 120 empresas del país creamos la campaña Vale Votar, que incentiva la participación en las urnas este domingo 31 de mayo”, afirmó.

Por su parte, la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, señaló que el propósito es incentivar el ejercicio del voto a través de beneficios comerciales.

“Por presentar su certificado electoral va a poder adquirir descuentos en el comercio y encontrar todas las empresas vinculadas en la plataforma de Vale Votar”, indicó.

Los ciudadanos interesados podrán consultar las marcas aliadas y los beneficios disponibles a través de la plataforma digital de la campaña. Para acceder a los descuentos, únicamente deberán presentar el certificado electoral entregado tras ejercer su derecho al voto.